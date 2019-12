Vlaky v Ústeckém kraji jedou dřív a pomaleji, lidem chybí zpáteční jízdenka

Komplikace na železnici Zpáteční jízdenky na vlak si lidé u Českých drah už nekoupí, byly zrušeny. Nyní je výhodnější koupit si na cestu tam jízdenku Flexi zvýhodněnou a na cestu zpět Flexi vázanou.

Na trati Most–Děčín budou až do konce roku všechny vlaky pomalejší o 10 minut, protože už zde platí výlukový řád kvůli opravě úseku z Mostu do Ústí nad Labem, která začne v březnu.

Na trati z Mostu do Oseka cestující nenajdou kvůli výluce vlaky „Länderbahnu“, zatím je suplují autobusy. Vlaky pojedou až v novém roce.