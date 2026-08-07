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Vlak vláčel ženu desítky metrů, dveře předtím sevřely kočárek s jejím dítětem

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  10:50
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Kriminalisté vyšetřují incident, který se stal před dvěma týdny v Háji u Duchcova na Teplicku. Vlak v tamní stanici vláčel asi 45 metrů ženu, která se držela kočárku sevřeného dveřmi vlaku. Lehce zraněná žena skončila v nemocnici, dítěti se nic nestalo. Policie vyzývá svědky události, aby se ozvali na tísňovou linku 158.

Incident se stal 22. července kolem 15:57. Žena, která jela linkou ve směru z Děčína na Litvínov, vystupovala z vlaku s kočárkem.

„V průběhu vystupování, kdy žena již stála venku, ale kočárek s dítětem se ještě částečně nacházel ve vlaku, se náhle zavřely dveře vlaku a ten se začal pomalu rozjíždět,“ uvedla mluvčí policie Ilona Gazdošová.

Žena držela kočárek sevřený mezi dveřmi vlaku do doby, než vlak na upozornění kolemjdoucích zastavil. Na incident doplatila pohmožděninami a odřeninami, s nimiž skončila v nemocnici, dítě vyvázlo bez zranění.

V Kolovratech srazil vlak ženu, zraněnou ji našli až s pomocí vrtulníku

Policie potřebuje vyslechnout co největší množství svědků, aby mohla celou záležitost řádně objasnit.

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