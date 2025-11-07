Vlak v Děčíně najel do naskládaného kamení, případ vyšetřuje policie

Vlak v děčínské části Boletice nad Labem najel v pátek odpoledne do kamení naskládaného na kolejnici, uvedl mluvčí Správy železnic Martin Kavka. Lokomotiva je poškozená, provoz je veden po jedné koleji. Případem se zabývá policie, které událost oznámila výpravčí. Nikdo neutrpěl zranění, informovala policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
„Ve vlaku cestovalo devět lidí, stevard a strojvůdce,“ řekla Gazdošová.

Na kolejích leželo asi osm kamenů. Strojvedoucí použil rychlobrzdu, vlak mířící ze železniční stanice Děčín východ směrem na Boletice ale úplně zastavit nestačil. Další okolnosti události bude policie prověřovat.

Nejde o ojedinělý incident v Ústeckém kraji, kdy někdo naskládal kamení na koleje. Policie letos v červnu například informovala o události, kdy neznámý pachatel nastražil kamení na koleje u České Kamenice na Děčínsku v blízkosti železničního přejezdu. Strojvedoucí tehdy nestihl vlak zabrzdit a do kamení narazil. Nikomu se tehdy nic nestalo.

Kameny na trati přerušily jízdu vlaku v Chotěvicích. Pachateli hrozí až osm let

Kameny na kolejích se objevily také například v Kadani na Chomutovsku. Kvůli potřísnění kolejnic olejovitou látkou na trati z Mostu na Moldavu obvinila policie v roce 2023 muže z Lounska.

Šlo o zaměstnance drah. Důvodem mužova činu byla podle kriminalistů nespokojenost s výměnou dopravce na této konkrétní trati. Nikomu ve vlaku se nic nestalo. Na stejnou trať pak někdo poté ještě dvakrát umístil kameny.

