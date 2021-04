Vladimír Lábus Drápal o „Plasticích“: Mohli být opečovávanými kousky v Muzeu

Vladimír Drápal s Vratislavem Brabencem, členem The Plastic People of the Universe. | foto: archiv Vladimíra Drápala

Vzácný člověk a geniální muzikant. Tak vzpomíná Vladimír „Lábus“ Drápal, majitel hudebního vydavatelství Guerilla Records na Mejlu Hlavsu, ústřední postavu kapely The Plastic People of the Universe, který by v březnu oslavil 70. narozeniny. Drápalovo lounské vydavatelství získalo práva na řadu cenných nahrávek legendárních „Plastiků“.