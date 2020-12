Za pomoc při boji s koronavirem si vojáků vážím, říká jejich krajský šéf

Na novou pozici jste nastoupil před několika týdny v docela nelehké době. Předtím jste působil v Generálním štábu Armády ČR v Praze. Proč ta změna?

Poslední dobou jsem vnitřně cítil potřebu profesní změny. Po 20 letech praxe na strategickém stupni velení a řízení v Generálním štábu Armády ČR jsem se přihlásil do výběrového řízení a po jeho úspěšném zvládnutí nastoupil do funkce. Nejtěžší byla pro mne adaptace na nové prostředí, což je vždy velmi náročný proces, ať už v osobní, či profesní rovině. V současné složité době navíc umocněný různými mimořádnými opatřeními v souvislosti s epidemiologickou krizí.

Vítězslav Křiček Narodil se 12. června 1966 v Mostě.

Vystudoval brněnskou Vojenskou akademii Antonína Zápotockého. Absolvoval kurz anglického jazyka v irském městě Cork.

V letech 2006 až 2007 byl nasazen v Operaci Althea v Sarajevu.

Předloni a loni absolvoval kurz generálního štábu v Brně.

Je rozvedený, má dvě děti, mezi jeho zájmy patří sport, cykloturistika a rodinný dům.

Jak současná situace změnila výcvik a přípravu vojáků?

Vzhledem k epidemiologické situaci byl v listopadu a prosinci zrušen výcvik jednotek aktivní zálohy a byl nahrazen pilotním projektem e-learningového výcviku. Tato online metoda byla pro nás ideální možností pro zdokonalení vojáků v aktivní záloze v teorii, na kterou při běžném výcviku není tolik času. Velení Armády ČR předpokládá využívání této moderní metody i v budoucnu. Další výraznou změnou pro krajská vojenská velitelství pak bylo zabezpečení zvláštního způsobu hlasování při krajských a senátních volbách.

Vojáci nyní pomáhají v domovech důchodců a nemocnicích. Kde všude jsou a kolik jich je celkem nasazeno v Ústeckém kraji a počítá se někde s dalším jejich nasazením? Kolik maximálně vojáků na pomoc můžete poslat a jak dlouho můžete toto nasazení zvládat?

Celkem jde zhruba o 60 vojáků ze 41. mechanizovaného praporu Žatec a 42. mechanizovaného praporu Tábor, kteří pomáhají nebo pomáhali v šesti sociálních zařízeních v Podbořanech, Jirkově, Terezíně, Litvínově, Bystřanech a na ústeckém Bukově. Tito vojáci z povolání většinou 14 dní vykonávají pomocné práce pod odborným dohledem místního personálu. Paralelně fungují i jako mobilní odběrové týmy Chytré karantény, které jsou připraveny vyjet na vyžádání ředitelky krajské hygienické stanice. Od 18. listopadu bylo nasazeno 40 vojáků na pomoc nemocnicím v kraji.



Ředitelé domovů si vojáky velmi chválí, jak pomáhají. Vy také?

V rámci této pomoci jsem osobně navštívil dvě sociální zařízení v Terezíně a Litvínově, kde jsem mluvil jak s řediteli zařízení, tak s veliteli skupin i samotnými vojáky. Vše probíhá bez sebemenších závad a s profesionálním přístupem jak vojáků, tak samotných pracovníků těchto domovů, což jednoznačně kladně ohodnotili i ředitelé těchto zařízení. Zejména kvitovali poučení svých pracovníků specialistou Odboru biologické ochrany Těchonín. Od hejtmana Ústeckého kraje jsme obdrželi písemné poděkování vojákům 41. mechanizovaného praporu Žatec, kteří byli nasazeni v Domově pro seniory Podbořany.

Kolik je v kraji vlastně posádek a vojáků? A jsou nějaké, které jsou nedotknutelné a jejichž vojáci pomáhat nemohou, aby nebyla ohrožena bezpečnost země?

V kraji máme jednu posádku, která sídlí v Žatci a kterou představuje Velitelství 4. brigády rychlého nasazení, 41. mechanizovaný prapor a dále se zde nachází Centrum zdravotních služeb. Dále zde působí Krajské vojenské velitelství Ústí nad Labem a zásobovací úsek munice v Travčicích. Všechny vojenské útvary a zařízení v kraji jsou připravené k obraně ČR a ochraně proti jejímu vnějšímu napadení.

Na jakých zahraničních misích byli v poslední době vojáci z kraje? A byl jste na některé i vy?

V roce 2018 se účastnili vojáci ze 41. mechanizovaného praporu v Žatci mise Minusma v africkém Mali, která působí pod patronací Organizace spojených národů. V roce 2019 vyslala Česká republika do mise Enhanced Forward Presence (eFP, česky Alianční předsunutá přítomnost) v Litvě rotní úkolové uskupení, kde jádro jednotek tvořili vojáci 41. mechanizovaného praporu. Alianční předsunutá přítomnost je jedním z hlavních výstupů Varšavského summitu z července 2016. Spočívá ve vytvoření čtyř bojových uskupení v síle posíleného praporu umístěných v Polsku pod vedením USA, v Litvě pod vedením Německa, v Lotyšsku pod vedením Kanady a v Estonsku pod vedením Velké Británie. Konkrétní vojenský příspěvek členských států je potvrzením národního závazku vyplývajícího z principu kolektivní obrany NATO. V letošním roce se zase jednotlivci z velitelství 4. brigády rychlého nasazení účastnili zahraničních misí pod hlavičkou NATO a OSN. V souvislosti s NATO se jednalo o země jako Afghánistán, Lotyšsko a Mali a pod OSN byli vysláni do Demokratické republiky Kongo a opět do Mali. Já osobně jsem byl už v roce 2006 vyslán do mírové mnohonárodní operace Evropské unie na území Bosny a Hercegoviny, EUFOR – Operace Althea.

Jak je dnes podle vás těžké získat do armády nové zájemce? Mělo by jich být víc? Jaké procento mladých musíte odmítnout, protože nesplní fyzické a psychologické testy, a překvapuje vás to?

Obecně není problém s náborem, ani v Ústeckém kraji. Náborový cíl armády byl v tomto roce už naplněn předčasně, a dokonce byl překročen. V příštím roce se to, doufám, bude opakovat. Armáda je perspektivní zaměstnavatel. Fyzická kondice uchazečů je ale skutečně problém. Snažíme se jim vyjít vstříc například poradenskou činností. Na sociálních sítích představujeme programy, jak si zvednout fyzickou kondici před testy. Pokud je uchazeč neudělá na poprvé, snažíme se mu pomoci, aby to při dalším kole už zvládl.