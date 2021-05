Výměna ocelové konstrukce mostu ve Vilémově si vyžádala speciální postup

Nový železniční most překlene Karolinino údolí ve Vilémově na Šluknovsku na mezinárodní trati z Rumburku do německého Sebnitzu. Ten starý sloužil téměř 120 let a jeho stav už neodpovídal technickým požadavkům. Kvůli váze jednotlivých částí se demontáž i osazení konstrukce provádí unikátní technologií.