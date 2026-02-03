Mladiství utýrali kočku v sušičce, mrtvé zvíře předhodili psovi. Vše si natáčeli

Miroslava Strnadová
  13:30
Litoměřičtí kriminalisté řeší otřesný případ týrání zvířat. Dva mladiství zavřeli kočku do sušičky a její trápení si natáčeli. Do mrtvého tělíčka pak kousal pes. Totožnost mladíků policie zná. Videozáznam vyvolal pobouření na sociálních sítích. Policisté na rozhořčené lidi apelují, aby nebrali spravedlnost do svých rukou.

O šokujících videozáznamech, na kterém je trápení kočky zachyceno, informoval jako první web CNN Prima News.

Na videu je vidět zrzavá kočka zavřená v sušičce. Vnitřek začne rotovat a kočka se zoufale snaží udržet rovnováhu. Celé několikavteřinové video doprovází komentář. „Kam letíš, vole?“ říká jeden z chlapců, který kočku trápí.

Po pár vteřinách video končí a navazuje druhý klip. Na něm je již – evidentně mrtvé – tělo kočky venku ze sušičky. Do tělíčka kouše pes.

Chlapci se tomu nijak nesnaží zabránit. Komentují to slovy: „Natáčim právě. Mami, on ji normálně žere. Co máme dělat? Já jí ho nevemu, vole. Ale tak máš radost, ne? Sr*l tě ten Rocky. No, nás taky sr*l. Aspoň ušetříš granule, mami, vem to pozitivně,“ zní v komentáři. Tím video končí, zatímco pes cloumá tělíčkem.

Podřízl svého psa, vykopal mu hrob. Hrůzný čin u soudu mladík přiznal, ale nevysvětlil

„Na základě dostupných informací, včetně zveřejněného videozáznamu, na kterém si podezřelé osoby svůj skutek samy nahrávají, byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířete,“ uvedl tiskový mluvčí policie David Novák. Doplnil, že kriminalisté totožnost podezřelých znají.

Zpráva o týrání kočky vyvolala na sociálních sítích, kde koluje videozáznam incidentu, vlnu pobouření. Lidé v diskusích sdílejí fotografie i jména údajných pachatelů a dopouštějí se urážek či výhrůžek. Policie proto důrazně vyzývá veřejnost, aby nebrala zákon do vlastních rukou. „Jakékoli projevy agrese nebo snahy o ‚vlastní spravedlnost‘ mohou situaci pouze zhoršit,“ upozornil Novák.

3. února 2026  13:30

