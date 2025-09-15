Copak je to heroin? Vězně u soudu překvapil návrh trestu za pašování léků

Miroslava Strnadová
  15:48
Okresní soud v Lounech začal projednávat případ desetičlenné skupiny, která podle vyšetřovatelů do dvou věznic v Ústeckém a Středočeském kraji pašovala drogy a léky na předpis. Mezi obžalovanými jsou současní i bývalí vězni, jejich rodinní příslušníci a také zaměstnanci firem, kde odsouzení pracovali. Někteří z nich u soudu přiznali vinu.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Obvinění od ledna do června 2024 fungovali jako organizovaná skupina, která neoprávněně distribuovala omamné a psychotropní látky do věznic Nové Sedlo na Lounsku a Vinařice na Kladensku,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Jaroslav Novák.

Okresní soud v Lounech začal projednávat případ pašování drog a léků na předpis do dvou věznic. Na lavici obžalovaných sedí deset lidí. Hrozí jim až desetileté tresty vězení. (15. září 2025)
Zajištěné léky
Balíček s drogou
Okresní soud v Lounech začal projednávat případ pašování drog a léků na předpis do dvou věznic. Na lavici obžalovaných sedí deset lidí. Hrozí jim až desetileté tresty vězení. (15. září 2025)
11 fotografií

Podle spisu řídili distribuci dva vězni. Ti ostatním přidělovali úkoly, kde drogy a léky sehnat a jak je dostat za zdi káznic. Mezi pašovanými látkami byl pervitin, marihuana a syntetické opioidy v podobě léků na předpis.

Do jednací síně dorazilo osm obžalovaných, dva se omluvili ze zdravotních důvodů. Soudce nařídil jednání bez jejich přítomnosti. Čtyři členy skupiny pak přivedla eskorta, odpykávají si totiž tresty ve vězení za jinou trestnou činnost.

Za mřížemi roste poptávka po lécích. Tableta vězně vyjde i na dva tisíce

Obžalovaná přítelkyně jednoho z hlavních organizátorů popsala, že jí partner neustále volal z vězení a naléhal, aby látky obstarala. „Bála jsem se, že na mě někoho pošle, aby mě zmlátil, když to neudělám,“ uvedla.

Její přítel vinu odmítl. „Jsem nevinný,“ prohlásil obžalovaný, který si nyní odpykává trest ve Valdicích. „Chtěl jsem jen tabáky,“ snažil se přesvědčit soudce. Přitom se ale podivoval nad trestem navrženým státním zástupcem: „Mám dostat šest let vězení za pašování léčiva? Vždyť to není perník nebo heroin, prodává se to v lékárnách na předpis.“

Druhý z údajných organizátorů naopak vinu přiznal. Na lécích obsahujících psychotropní látky si prý vybudoval závislost právě ve vězení. „Každý den jsem bral Subutex. Donutil jsem přítele své matky, aby to sehnal. Moje máma o tom nevěděla, nechápu, proč je obžalovaná. Prášky jsem měl jen pro sebe,“ tvrdil. Z výpovědí a odposlechů telefonátů mezi ním a jeho příbuznými však vyplývá, že léky ve věznici prodával i dalším vězňům.

Skupina se dostala do hledáčku kriminalistů poté, co se v jedné z věznic zjistilo, že někteří vězni užívají zakázané látky. Kriminalistům a Vězeňské službě se pak podařilo zachytit tři zásilky.

Vinu při prvním jednání přiznalo šest lidí. Obžalovaným hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let.

Hlavní líčení bude pokračovat v listopadu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Dresy Ústí podle diskotékového pravidla: před krásnými si obleče ošklivé

Sága bizarních ústeckých dresů vrcholí. Slibované „nejkrásnější na světě“ uvedou ty prý nejošklivější. Fotbalisté Viagemu se do nich obléknou v sobotní druholigové partii na hřišti Chrudimi, jsou...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Nález ostatků 19 mamutů v Ústí nad Labem je evropský unikát. Vědci doufají v objev tábořiště

Na místě budoucího justičního paláce v Ústí nad Labem učinili archeologové před několika měsíci mimořádný objev. Našli zde skládku kostí pravěkých lovců starou 26 tisíc let, která vydala ostatky...

Řidič kamionu pod vlivem drog narazil do dodávky a dělníků, jeden zemřel

Řidič kamionu odpoledne u Želenic na Mostecku narazil do prázdné dodávky a dvou dělníků, kteří pracovali na silnici. Jeden z nich zemřel, druhý utrpěl vážné zranění. Řidič kamionu měl pozitivní test...

Copak je to heroin? Vězně u soudu překvapil návrh trestu za pašování léků

Okresní soud v Lounech začal projednávat případ desetičlenné skupiny, která podle vyšetřovatelů do dvou věznic v Ústeckém a Středočeském kraji pašovala drogy a léky na předpis. Mezi obžalovanými jsou...

15. září 2025  15:48

Čajan složil maturitu a debutoval za Litvínov: Fanoušci? Hukot a husí kůže!

Během jednoho týdne zvládl maturitu školní i sportovní. Čtyři dny po zkoušce z dospělosti složil litvínovský brankář Pavel Čajan zkoušku z extraligového hokeje. Během ní ho uhranula atmosféra na...

15. září 2025  7:17

Petice proti známému developerovi. Tepličané nechtějí byty u lesoparku

Obyvatelé Teplic se bouří proti plánované výstavbě bytů. Podepisují petici, která kritizuje záměr známého místního developera Jaroslava Třešňáka postavit domy u Řetenického lesoparku. Podnikatel...

15. září 2025

Nejzábavnější tým ligy? Mladá Boleslav! Gólů jako v hokeji, divoké přestřelky

Možná je dobře, že ligový debutant Aleš Majer má sestřih na Kojaka. Jinak by asi trenér fotbalové Mladé Boleslavi z bláznivých přestřelek zešedivěl. Jeho parta je, přinejmenším co se týče gólů,...

14. září 2025  14:57

Nález ostatků 19 mamutů v Ústí nad Labem je evropský unikát. Vědci doufají v objev tábořiště

Na místě budoucího justičního paláce v Ústí nad Labem učinili archeologové před několika měsíci mimořádný objev. Našli zde skládku kostí pravěkých lovců starou 26 tisíc let, která vydala ostatky...

14. září 2025

Artis rozebral béčko Sparty 5:0, nováček druhé ligy z Ústí remizoval s Chrudimí

Fotbalisté Artisu Brno v 9. kole druhé ligy doma porazili záložní tým Sparty vysoko 5:0. Dva góly dal za domácí útočník Quadri Adediran, který přišel v létě z Českých Budějovic. Jihomoravané se...

13. září 2025  13:02,  aktualizováno  21:26

Teplice v depresi, Frťala v ohrožení? Jsme v močálu, položit to nechci, hlásí

Sedm zápasů, jen tři body. Zase po roce. Fotbalové Teplice prožívají depresivní déjà vu, na rozdíl od loňska trenéra Zdenka Frťalu černé myšlenky nepřepadly. „Nechci končit, položit to, vůbec...

13. září 2025  21:17

Teplice - Ml. Boleslav 2:3, hosté otočili ještě do přestávky. Dvakrát slavil Vojta

Tepličtí fotbalisté nadále strádají. Ve čtvrtém kole Chance Ligy doma padli 2:3 s Mladou Boleslaví a prohráli popáté v řadě. Hosté se odlepili od spodních příček tabulky a připsali si druhé vítězství...

13. září 2025  16:59,  aktualizováno  17:16

Bezzubý Litvínov. Ale i bez Ondry Kašeho máme kvalitu, burcuje Polášek

Vycenit tesáky umí, ale kousnout ještě pořádně ne. Hokejový Litvínov je po dvou kolech extraligy nulový a uzavírá žebříček střelby. Za dva zápasy vyslal na soupeřovy brankáře jen 38 ran, dal dva...

13. září 2025  11:20

Terezín připomíná „českého Wintona“. Pomáhal i židovským a německým dětem

Za nacistické okupace pomáhal židovským rodinám, po válce se staral o strádající židovské, české a německé děti a po nástupu komunistického režimu v Československu musel uprchnout ze země. Příběh...

13. září 2025

Marš městem, pak fanoušci „rozsvítili“ stadion a skandovali: Litvínov nezhasne!

Diváci na plných tribunách symbolicky rozsvítili mobily a kotel rozvinul transparent Litvínov nezhasne. Hokejová bašta při domácí extraligové premiéře pulzovala mottem fanoušků, kteří pod patronátem...

12. září 2025  21:34,  aktualizováno  23:57

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

12. září 2025  17:20,  aktualizováno  21:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.