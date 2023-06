Nikdy není pozdě na to být dobrým otcem. Vězni zlepšují vztah s dětmi

Do pilotní fáze takzvaného Pappa programu, který v Česku začal koncem loňska, se Bělušice zapojily spolu s věznicemi v Horním Slavkově, Pardubicích a Znojmě. Spuštění programu předcházela školení lektorů a stavební rekonstrukce vnitřních i venkovních prostor určených pro návštěvy. Náklady byly podle ředitele věznice Ondřeje Kroupy půl milionu korun.

Cílem programu je posílit vazbu mezi odsouzeným a jeho dítětem. Podle odborné garantky programu Šárky Černé by si měl otec uvědomit, jak je jeho role důležitá, a prohloubit si své rodičovské kompetence. Lektoři pracují také s dětmi. Ty si s sebou často nesou zátěž spojenou s negativními emocemi, zažívají hanbu i pocit viny, že je jejich rodič ve vězení. V mnoha případech nedokážou porozumět své vlastní situaci a čelí problémům doma i ve škole.

„Lekce byly zaměřeny na otce i dítě, na to, jak s ním komunikovat a jak mu dobře naslouchat, jak se vyhnout nějakému komunikačnímu šumu. Také jak zvládat agresivitu dítěte i tu svoji agresivitu. Potom na zvládání konfliktů, což je velmi důležité v rodině, a jak se tomu vyhnout,“ řekl vychovatel a koordinátor projektu Milan Hanslík.

Mezi účastníky byl i Radek, který je ve výkonu trestu potřetí. Díky programu se sblížil se svým jedenáctiletým synem. „Bylo to emočně silné, protože si tam člověk uvědomil, že jako otec zklamal a co vše dělal špatně. Uvědomil jsem si během toho programu, že nikdy není pozdě být dobrým otcem. Mám syna a ten teď tápe. Cítí, že nemá mužský vzor, a je to znát na jeho chování ve škole i venku,“ řekl Radek.

Pappa program je zařazený v projektu Snižování rizik odsouzených prostřednictvím intervenčních programů hrazeném z norských fondů. Celkové náklady jsou 40 milionů korun. Vedle rekonstrukcí učeben peníze šly zejména na školení lektorů v Norsku nebo na překlad manuálu programu a studijní materiály pro odsouzené i lektory. Do budoucna je v plánu zkušební program na podporu otců rozšířit i do ostatních věznic v Česku.

Věznice Bělušice patří mezi věznice s ostrahou. Její současná ubytovací kapacita je 578 míst.