Bradáčové vadí snížené tresty mladých vězňů za zbití dozorce, chce opakovat soud

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová nesouhlasí s mírnějším trestem pro dva muže, kteří ve Věznici Všehrdy na Chomutovsku napadli dozorce. Vrchní soud v Praze čin překvalifikoval z pokusu o vraždu na násilí proti úřední osobě. Nepodmíněné tresty proto výrazně snížil. Bradáčová podává dovolání k Nejvyššímu soudu.

Věznice Všehrdy na Chomutovsku. | foto: ČTK

„Nejvyšší státní zástupkyně navrhuje Nejvyššímu soudu, aby odvolací rozsudek zrušil a nařídil Vrchnímu soudu v Praze věc znovu projednat a opětovně rozhodnout,“ uvedl mluvčí Bradáčové Petr Malý.

Útok se odehrál v listopadu 2023. Dva odsouzení, jeden tehdy ještě mladistvý a druhý čerstvě zletilý, se pokusili o útěk z věznice, kde pykali za předchozí prohřešky. Pod záminkou rozbité toalety přilákali dozorce do místnosti, kde ho bili, kopali a rdousili. Poté s pomocí ukradeného univerzálního klíče unikli z budovy do zahrady, kde je následně zadrželi další dozorci.

Krajský soud v Ústí nad Labem uložil mladšímu za pokus o vraždu osmiletý souhrnný trest, staršího poslal do vězení na 16 let. Oběma souběžně nařídil i ochranné opatření - zabezpečovací detenci.

Nechtěli vraždit. Soud výrazně snížil tresty vězňům za surový útok na dozorce

Vrchní soud v Praze ale přehodnotil závěry prvostupňového soudu. Obvinění prý nejednali v úmyslu dozorce usmrtit, ale chtěli se jen zmocnit univerzálního klíče. Zranění způsobená dozorci nevyhodnotil vrchní soud jako natolik závažná, aby nasvědčovala vražednému úmyslu. Čin proto překvalifikoval na násilí proti úřední osobě. Mladšímu uložil čtyřletý trest, staršímu sedm let vězení.

„Podle nejvyšší státní zástupkyně jsou ale tyto závěry v rozporu se skutkovými zjištěními prvostupňového soudu, která naopak svědčí o násilí velké intenzity,“ dodal Malý.

