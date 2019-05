Zadlužený hráč a narkoman si půjčoval na vymyšlené lidi, dostal šest let

14:00 , aktualizováno 14:00

Vězením i podmínkami potrestal teplický okresní soud šest lidí, kteří se v různých rolích podíleli na podvodném získávání úvěrů od bankovních i nebankovních společností skrze smyšlené identity. Případ sahající do let 2014 až 2016 čítá stovky skutků a škoda jde do milionů korun.