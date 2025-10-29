Firma oprášila plány na větrníky a přesvědčuje vzdorující obce, nabízí miliony

Miroslava Strnadová
  6:24
Až sedmnáct větrných elektráren by se mohlo roztočit v katastru šesti obcí na Lounsku. Dvě stě metrů vysoké větrníky tam chce postavit společnost meridian Nová Energie, za kterou stojí německá skupina. Záměr před lety některé obce odmítly, přesto je nyní investor oslovuje znovu a do obecních rozpočtů nabízí milionové příspěvky za souhlas s výstavbou.
Území mezi Cítoliby a obcí Jimlín, kde chce investor postavit větrné...

Území mezi Cítoliby a obcí Jimlín, kde chce investor postavit větrné elektrárny, mají být kilometr od nemovitostí. (říjen 2025) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Zástupci společnosti meridian Nová Energie Pavel Mrva (vlevo) a Marek Vosyka na...
Veřejné projednání v Cítolibech. (říjen 2025)
VTE Veltěže a uvažované VTE na Lounsku.
V těchto místech mají stát větrné elektrárny u Cítolib.
14 fotografií

U Cítolib chce firma postavit a provozovat dvě větrné elektrárny. Před dvěma lety však městys usnesením rady odmítl dohodu, která by zajistila, že investorovi nebude ve výstavbě bránit a Cítoliby získají finanční benefit. Tehdy byl záměr postavit čtyři větrníky.

„Firma přišla s novou nabídkou. Rozhodnutí necháme na občanech,“ uvedl starosta Zdeněk Vaic (Unie pro sport a zdraví) s tím, že městys půjde pravděpodobně cestou referenda, které by se mohlo uskutečnit v příštím roce.

Investor minulý týden záměr stavby dvou větrných elektráren představil cítolibským obyvatelům. Do sálu místního kulturního domu přišlo několik desítek lidí.

„Umístili jsme je jeden kilometr od krajních budov. Tato dostatečná vzdálenost zaručuje, že vás nebudou obtěžovat a nikdo z občanů nebude hlukem těchto strojů rušen,“ sdělil zástupce investora Pavel Mrva.

Peníze si nechte. Obce ke stavbě elektráren nepřesvědčily ani desítky milionů

Zároveň přítomné upozornil, že nová legislativa umožňuje rychlejší výstavbu zařízení pro obnovitelné zdroje energie. Donedávna vyřídit veškerá povolení trvalo až patnáct let. „Teď bychom mohli začít stavět do dvou let od podpisu smlouvy s obcí,“ popsal Mrva.

Výkon jedné větrné elektrárny má být 6,2 MW. Za rok by měla vyrobit tolik energie, kolik je roční spotřeba čtyř tisíc domácností.

Firma chce stožáry umístit na severozápad od obce na soukromém pozemku. Od jeho vlastníka už má souhlas se stavbou. Městysi za ně nabízí jednorázový příspěvek dva miliony korun a každý další rok provozu přes 1,6 milionu korun. Za 25 let životnosti zařízení by tak Cítoliby do rozpočtu získaly minimálně 42,3 milionu korun.

Postoj některých místních, kteří prezentaci sledovali, byl přesto zamítavý. Vyjadřovali obavy z hluku a dopadu na zdraví, pokles cen nemovitostí i nemožnost rozvoje obce směrem, kde mají větrné elektrárny stát. Zástupci společnosti se snažili jejich obavy rozptýlit a upozornili, že kolem větrných elektráren panuje řada omylů a mýtů.

Odmítají čekat. Obce chtějí větrníky co nejdřív, začaly podepisovat smlouvy

V sousedním katastru obce Jimlín plánuje investor stavbu čtyř větrných elektráren. I tady mají stát stožáry minimálně 1,1 kilometru od nejbližší zástavy. Za 25 let fungování by Jimlín získal do rozpočtu 92 milionů korun. Před dvěma lety záměr zamítli zastupitelé, tehdy se jednalo o stavbě dvou zařízení.

Podle slov starosty Vladimíra Svobody (Sousedé 2018) to bude nyní na obyvatelích. „Zeptáme se jich formou ankety, případně obecního referenda. Uvidíme, jak se to vyvine,“ nastínil Svoboda s tím, že bude záležet i na průběhu veřejného projednání záměru. Firma ho představí místním ve čtvrtek 20. listopadu.

Další čtveřici větrných elektráren by společnost chtěla postavit v katastru Líšťan. Avšak před dvěma lety stavbu větrníků od jakéhokoliv investora odmítli místní v obecním referendu. „Je to jasný vzkaz, že si je u obce nepřejeme a domníval jsem se, že to tím pro nás skončilo,“ přiblížil místostarosta Zdeněk Průcha (Hasiči), který sledoval veřejné představení záměru v Cítolibech.

Zástupce investora poznamenal, že i sem by chtěl s novou nabídkou za nějaký čas přijít znovu.

Firma meridian chce stavět i v katastru obcí Peruc, Veltěže a Smolnice. S přípravou je nejdále u Smolnice, kde plánuje jedno zařízení a kde souhlas získala už před několika lety. Nyní běží proces posuzování záměru vlivu na životní prostředí.

Podle dat České společnosti pro větrnou energetiku je v České republice přes 200 větrných elektráren, které pokrývají zhruba jedno procento celkové spotřeby elektřiny. Pro srovnání Polsko pokrývá už nyní z větru 13 procent své spotřeby a Rakousko 14 procent.

Společně s říjnovými sněmovními volbami se na 18 místech v Česku konala místní referenda o výstavbě větrných elektráren. V osmi případech projekt podpořen byl, v deseti byl odmítnut.

„To odpovídá dosavadnímu dlouhodobému trendu. Zamítavé stanovisko zaznělo i tam, kde developeři komunikovali férově a otevřeně, což potvrzuje, že poprvé se rozhoduje vždy hůř než v lokalitách, kde větrníky už stojí a lidé s nimi mají vlastní zkušenost,“ vysvětlili zástupci České společnosti pro větrnou energetiku.

28. listopadu 2024
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Století nejdelších motorek světa. Čechie-Böhmerland jsou naprosté unikáty

Splašené lešení či jezevčík. Přezdívky, které si tyto jednostopé stroje vysloužily vzhledem k rámu z trubek i své délce. Ta totiž u třímístných exemplářů přesahuje tři metry. Majitelé motocyklů...

Česko vyhostilo Afričana odsouzeného za znásilnění dívky u Lovosic. Je v Mali

Afričan Abdallah Ibrahim Diallo, který v roce 2019 na Litoměřicku znásilnil šestnáctiletou dívku, už není v Česku. Státu se podařilo vyjednat jeho deportaci do Mali. Cizinec tam odcestoval před...

Český středoškolák hvězdou kung-fu, hostil ho Jackie Chan: Je usměvavý a milý!

Premium

Místo pohádek a večerníčků se díval na kung-fu filmy. Místo krtečka a maxipsa Fíka byli jeho dětskými idoly Bruce Lee a Jackie Chan, hvězdy akčních trháků. Díky nim vyrostl z Karla Korence úspěšný...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

Na Litoměřicku hořel sklad se zábavní pyrotechnikou. Požár doprovázely výbuchy

V Bohušovicích nad Ohří vypukl v sobotu večer rozsáhlý požár místního skladu. Oheň doprovázely výbuchy zábavní pyrotechniky i tlakových lahví a okolí zaplnil štiplavý kouř s chemickým zápachem....

Firma oprášila plány na větrníky a přesvědčuje vzdorující obce, nabízí miliony

Až sedmnáct větrných elektráren by se mohlo roztočit v katastru šesti obcí na Lounsku. Dvě stě metrů vysoké větrníky tam chce postavit společnost meridian Nová Energie, za kterou stojí německá...

29. října 2025  6:24

Dal gól a podíval se do nebe. Věnuju ho mamce, vzkázal dojatý David Kaše

První gól sezony. První od ledna. A první, který už neviděla jeho maminka Kamila. „Chci jí ho věnovat,“ tvrdil pohnutě hokejový útočník David Kaše, když v přesilovce rozhodl o úterním extraligovém...

28. října 2025  20:11,  aktualizováno  20:52

Slavia ve šlágru zdolala Litoměřice a vede o sedm bodů, Jihlava prohrála s Třebíčí

Slavia zvládla šlágr první hokejové ligy a zvítězila doma v Edenu nad Litoměřicemi jednoznačně 5:2. Pražané potvrdili skvělou formu, vyhráli desátý z posledních 11 zápasů a po 16. kole vedou tabulku...

28. října 2025  18:12,  aktualizováno  19:08

Na skládce u Litvínova opět vypukl požár, zasahovalo u něj 16 jednotek hasičů

Na skládce Celio u Litvínova opět vypukl požár. Hořet začala štěpka. Na místě v jednu chvíli zasahovalo šestnáct jednotek hasičů. Požár už se jim podařilo lokalizovat, na místě proto zůstávají už jen...

28. října 2025  9:39,  aktualizováno  16:05

Moderní Jihlava v extralize za Litvínov? Snění pryč, musela by nastat apokalypsa

Čas na změnu? Snění stranou. I kdyby se hokejisté Litvínova už nedostali z posledního místa extraligové tabulky, musela by nastat sportovní apokalypsa, aby náhodou nezvládli baráž. Ovšem myšlenky,...

28. října 2025  9:30

Giboni mají v zoo svůj les. Kvůli útěkům jsme měřili doskoky, říká ředitelka

Zoologická zahrada v Ústí nad Labem otevřela novou atrakci – expozici Les gibonů, která přibližuje život kriticky ohrožených gibonů bělolících v přirozeném lesním prostředí. „Stromový porost v horní...

28. října 2025  8:31

Trávníček: Pro některé hráče není Litvínov srdcovka. Co kdyby část vlastnili fanoušci?

Ikona klubu. Kapitán. Vítěz extraligy z roku 2015. Bývalý útočník Litvínova Michal Trávníček znamená pro fanoušky mnoho. Teď se klubu snaží znovu pomoci, protože se trápí sportovně i finančně. V...

27. října 2025  16:01

Nová stezka spojí Česko a Sasko, turisty provede i ožívajícím spáleništěm

Návštěvníci Českosaského Švýcarska se mohou příští rok těšit na zbrusu novou přeshraniční turistickou trasu v okolí Hřenska a Schmilky. Novinku společně připravují správy národních parků na české i...

27. října 2025  15:38

Idumbo, nová hrozba Ústí. Belgičan dal první góly, jeho bratr posílil AS Monako

Franck Idumbo, nová útočná hrozba fotbalového Viagemu Ústí nad Labem. Dvěma góly v páteční druholigové bitvě skalpoval béčko Ostravy a v novém působišti skóroval dříve než jeho mladší sourozenec,...

27. října 2025  10:45

Elegantní a střídmé. V Chomutově vybrali podobu nového nádraží za miliardy

Chomutov zná podobu nového nádraží. Dopravní terminál, který ve městě propojí vlakovou, městskou a regionální autobusovou dopravu, má svého architektonického vítěze. Porota složená ze zástupců Správy...

27. října 2025  8:52

Na Litoměřicku hořel sklad se zábavní pyrotechnikou. Požár doprovázely výbuchy

V Bohušovicích nad Ohří vypukl v sobotu večer rozsáhlý požár místního skladu. Oheň doprovázely výbuchy zábavní pyrotechniky i tlakových lahví a okolí zaplnil štiplavý kouř s chemickým zápachem....

25. října 2025  21:04,  aktualizováno  26. 10. 17:03

Galerie láká na Rittsteinovy studenty. Jejich sochy reagují na digitální bytí

Na člověka v digitální době se zaměřuje nová výstava Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, jež přináší výběr z tvorby studentů známého sochaře Lukáše Rittsteina. Expozice nazvaná Tři dimenze...

26. října 2025  8:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.