U Cítolib chce firma postavit a provozovat dvě větrné elektrárny. Před dvěma lety však městys usnesením rady odmítl dohodu, která by zajistila, že investorovi nebude ve výstavbě bránit a Cítoliby získají finanční benefit. Tehdy byl záměr postavit čtyři větrníky.
„Firma přišla s novou nabídkou. Rozhodnutí necháme na občanech,“ uvedl starosta Zdeněk Vaic (Unie pro sport a zdraví) s tím, že městys půjde pravděpodobně cestou referenda, které by se mohlo uskutečnit v příštím roce.
Investor minulý týden záměr stavby dvou větrných elektráren představil cítolibským obyvatelům. Do sálu místního kulturního domu přišlo několik desítek lidí.
„Umístili jsme je jeden kilometr od krajních budov. Tato dostatečná vzdálenost zaručuje, že vás nebudou obtěžovat a nikdo z občanů nebude hlukem těchto strojů rušen,“ sdělil zástupce investora Pavel Mrva.
Zároveň přítomné upozornil, že nová legislativa umožňuje rychlejší výstavbu zařízení pro obnovitelné zdroje energie. Donedávna vyřídit veškerá povolení trvalo až patnáct let. „Teď bychom mohli začít stavět do dvou let od podpisu smlouvy s obcí,“ popsal Mrva.
Výkon jedné větrné elektrárny má být 6,2 MW. Za rok by měla vyrobit tolik energie, kolik je roční spotřeba čtyř tisíc domácností.
Firma chce stožáry umístit na severozápad od obce na soukromém pozemku. Od jeho vlastníka už má souhlas se stavbou. Městysi za ně nabízí jednorázový příspěvek dva miliony korun a každý další rok provozu přes 1,6 milionu korun. Za 25 let životnosti zařízení by tak Cítoliby do rozpočtu získaly minimálně 42,3 milionu korun.
Postoj některých místních, kteří prezentaci sledovali, byl přesto zamítavý. Vyjadřovali obavy z hluku a dopadu na zdraví, pokles cen nemovitostí i nemožnost rozvoje obce směrem, kde mají větrné elektrárny stát. Zástupci společnosti se snažili jejich obavy rozptýlit a upozornili, že kolem větrných elektráren panuje řada omylů a mýtů.
V sousedním katastru obce Jimlín plánuje investor stavbu čtyř větrných elektráren. I tady mají stát stožáry minimálně 1,1 kilometru od nejbližší zástavy. Za 25 let fungování by Jimlín získal do rozpočtu 92 milionů korun. Před dvěma lety záměr zamítli zastupitelé, tehdy se jednalo o stavbě dvou zařízení.
Podle slov starosty Vladimíra Svobody (Sousedé 2018) to bude nyní na obyvatelích. „Zeptáme se jich formou ankety, případně obecního referenda. Uvidíme, jak se to vyvine,“ nastínil Svoboda s tím, že bude záležet i na průběhu veřejného projednání záměru. Firma ho představí místním ve čtvrtek 20. listopadu.
Další čtveřici větrných elektráren by společnost chtěla postavit v katastru Líšťan. Avšak před dvěma lety stavbu větrníků od jakéhokoliv investora odmítli místní v obecním referendu. „Je to jasný vzkaz, že si je u obce nepřejeme a domníval jsem se, že to tím pro nás skončilo,“ přiblížil místostarosta Zdeněk Průcha (Hasiči), který sledoval veřejné představení záměru v Cítolibech.
Zástupce investora poznamenal, že i sem by chtěl s novou nabídkou za nějaký čas přijít znovu.
Firma meridian chce stavět i v katastru obcí Peruc, Veltěže a Smolnice. S přípravou je nejdále u Smolnice, kde plánuje jedno zařízení a kde souhlas získala už před několika lety. Nyní běží proces posuzování záměru vlivu na životní prostředí.
Podle dat České společnosti pro větrnou energetiku je v České republice přes 200 větrných elektráren, které pokrývají zhruba jedno procento celkové spotřeby elektřiny. Pro srovnání Polsko pokrývá už nyní z větru 13 procent své spotřeby a Rakousko 14 procent.
Společně s říjnovými sněmovními volbami se na 18 místech v Česku konala místní referenda o výstavbě větrných elektráren. V osmi případech projekt podpořen byl, v deseti byl odmítnut.
„To odpovídá dosavadnímu dlouhodobému trendu. Zamítavé stanovisko zaznělo i tam, kde developeři komunikovali férově a otevřeně, což potvrzuje, že poprvé se rozhoduje vždy hůř než v lokalitách, kde větrníky už stojí a lidé s nimi mají vlastní zkušenost,“ vysvětlili zástupci České společnosti pro větrnou energetiku.
28. listopadu 2024