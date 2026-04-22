„Příšerný zvuk.“ Nelegální větrník ruší lidi pískáním, firma žádá o legalizaci

Miroslava Strnadová
  5:47
Načerno postavenou větrnou elektrárnu v Doksanech na Litoměřicku se její investor pokouší dodatečně zlegalizovat, aby se vyhnul jejímu vynucenému odstranění. Podle jednoho z úřadů nicméně firma jednoznačně pochybila a hrozí jí vysoká pokuta. Zdejším lidem mezitím dochází trpělivost. Asi třicetimetrový větrník je rozčiluje – při silném větru se lopatky roztočily a zařízení vydávalo pronikavý zvuk.

„Podali jsme žádost o dodatečné stavební povolení,“ uvedl Miroslav Beneš, zástupce společnosti Free Heating, která má kontroverzní projekt na svědomí. Věří, že u Krajského úřadu Ústeckého kraje uspěje.

Souběžně ale úředníci vedou s investorem řízení o odstranění stavby, protože už dříve konstatovali, že větrná elektrárna byla postavena bez povolení. „Řízení o odstranění stavby ještě nebylo uzavřeno,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Magdalena Fraňková. „V rámci řízení se může stavitel vyjádřit a teoreticky je možné stavbu dodatečně zlegalizovat,“ připustila.

Stavba větrné elektrárny v Doksanech na Litoměřicku. Na snímku podnikatel Miroslav Beneš. (19. ledna 2026)
Větrník stojí na okraji Doksan od začátku letošního roku v areálu zmíněné společnosti. Ta se zabývá obchodem s bateriemi a nabízí dluhopisové investice do nabíjecích stanic pro elektromobily.

Hlavním účelem této větrné elektrárny má být podle Beneše, jak popsal už dříve, napájení dobíjecího bodu. Energie z turbíny má putovat přímo do velkokapacitní baterie, ze které by se následně napájela elektroauta.

Jenže z tohoto byznysu nejsou sousedé vůbec nadšení. Stavba větrné elektrárny vyvolala mezi místními silný odpor. Investor se do výstavby pustil bez jakéhokoli povolení a stožár se navíc nachází jen zhruba čtyřicet metrů od nejbližší obytné zástavby. Vedení Doksan větrnou elektrárnu od počátku označuje za černou stavbu.

Povolení? Nepotřebujeme. Firma staví kousek od domů obří větrnou elektrárnu

V únoru vydal Krajský úřad Ústeckého kraje zákaz veškerých stavebních prací. Firma se proti stopce odvolala k Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu (DESÚ) v Praze, ale neuspěla. DESÚ ve svém čerstvém rozhodnutí, které má redakce iDNES.cz k dispozici, argumenty firmy smetl ze stolu.

Investor se mimo jiné hájil tím, že projekt s výkonem do 100 kW považoval za „drobnou stavbu“, u níž zákon povolení nevyžadoval. Podle úřadu je to ale omyl. Doksany totiž leží v území vymezeném ministerstvem obrany, kde jsou pravidla přísnější. Podle DESÚ došlo k přestupku, za který může být uložená sankce až dva miliony korun.

Proti tomuto rozhodnutí už nemá firma možnost se odvolat. „O tom rozhodnutí nevím. Máme na to advokáta, který to za nás řeší, nebudu k tomu nic říkat,“ uvedl Beneš.

„Kdyby normálně běžela, nic takového nevydává“

I přesto, že větrná elektrárna není oficiálně v provozu, silný vítr dokáže lopatky roztočit. Stalo se to na začátku dubna. „Lopatky se velmi pomalu otáčely a vydávaly příšerný zvuk, který byl v noci slyšet na velkou vzdálenost,“ popsal starosta Doksan Jaroslav Joska (SNK Doksany).

Joska celou událost zaznamenal na video, na kterém je slyšet pronikavý zvuk připomínající pískání či tření kovových částí. Obec se kvůli tomu obrátila na krajský úřad i na policii. „Podal jsem podnět s podezřením, že je zařízení v provozu,“ doplnil starosta.

Nelegální, musí pryč. Úřad nařídil odstranit větrnou elektrárnu poblíž domů

Beneš však odmítl, že by elektrárnu zapnuli. „Jde o velice složité zařízení, které musí být jištěné. V současné době, kdy je stroj vypnutý, jsou lopatky nastavené kolmo proti větru a zajištěny kotoučovou brzdou. Když ale přijde silný vítr, brzda proklouzne. Je to ochranný prvek – kdyby tam byl čep nebo klínek napevno, mohlo by dojít k poškození,“ vysvětlil.

Právě prokluzování brzdy je podle něj zdrojem nepříjemného hluku. „Kdyby elektrárna normálně běžela, žádné takové zvuky by nevydávala. Je to jen důsledek toho, že je stroj zabrzděný,“ dodal Beneš.

KRIMI

Nejčtenější

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Tento zámek v Českém středohoří roky nikdo nechce, kraj snížil cenu na třetinu

Do budovy zámku se vstupuje hlavním vchodem po schodišti se sochařskou výzdobou.

Zámek Milešov na Litoměřicku míří počtvrté do dražby. Ústecký kraj, který je majitelem této dominanty Českého středohoří, se rozhodl k radikálnímu kroku a výrazně snížil vyvolávací cenu. Zatímco před...

Sídlo gestapa i někdejší sirotčinec. V Ústeckém kraji je na prodej několik zámků

Zchátralý zámek Cítoliby

V Ústeckém kraji je na prodej jedna z nejvíce zdevastovaných památek regionu. Za zámek z poloviny 17. století ve Vršovicích na Lounsku chce majitel bezmála 13 milionů korun. V kraji je k mání ještě...

Manželé senioři zemřeli v Mostě po střetu s mustangem. Jeho řidič nadýchal

Tragická dopravní nehoda osobních vozidel v Mostě (18. dubna 2026)

Nehoda osobních aut, která se stala v sobotu dopoledne v Mostě, si vyžádala dva mrtvé. Šlo o manželský seniorský pár. Zraněného řidiče dalšího z vozů dopravili do mostecké nemocnice, řekl mluvčí...

Rajčata od elektrárny jsou hit. Nahlédněte do obřích skleníků s odpadním teplem

Rajčata ve sklenících firmy Agro Kadaň, která se stala Inovační firmou...

Poptávka po rajčatech vypěstovaných ve sklenících vytápěných odpadním teplem z hnědouhelné elektrárny v Tušimicích na Chomutovsku je velká. Společnost Agro Kadaň má díky tomu zajištěný odbyt na rok...

Jihlava - Litvínov 1:5, Verva pohodlně došla k barážovému mečbolu. Vyhrála i potřetí

Hokejisté Litvínova se těší z branky na ledě Jihlavy.

Také po třetím zápase hokejové baráže o extraligu platí, že je v ní litvínovská Verva stoprocentní. Severočeši ovládli také první zápas série hraný v Horácké aréně, a to suverénním výsledkem 5:1. Už...

21. dubna 2026  18:50,  aktualizováno  21:48

To je ale slepenec. V Ústí půjde do voleb „megakoalice“, program napíšou lidi

Koalice Jedno Ústí, kterou tvoří sedm subjektů, zahájila kampaň před podzimními...

Pódium uprostřed Lidického náměstí, tedy jen pár kroků od magistrátu, a velké ambice. Předvolební kampaň v Ústí nad Labem oficiálně odstartovala koalice Jedno Ústí, která je historická. Její součástí...

21. dubna 2026  19:47

Žovinec o Kladnu: Snažil jsem se o extraligu, nevyšlo to. A Piráti? Půjdou nahoru

Za pukem spěchá Marek Ďaloga, pronásleduje ho Dušan Žovinec z Kladna.

V nabitém kádru Rytířů letos odehrál formou střídavých startů 20 zápasů a dal šest gólů, přesto se hokejový obránce Dušan Žovinec stálého angažmá v Kladně ani v jiném extraligovém týmu nedočkal....

21. dubna 2026  16:20

Po čtyřech letech je jako nové. V Lovosicích dokončili opravu vlakového nádraží

V Lovosicích otevřeli opravené vlakové nádraží. (21. dubna 2026)

Cestující mohou od úterý opět využívat nově zrekonstruovanou nádražní budovu v Lovosicích. Po letech prací a řadě odkladů se tak podařilo dokončit kompletní obnovu celého vlakového nádraží, která...

21. dubna 2026  16:09

Osm let se vyhýbá vězení. Policisté marně pátrají po milovnici olašských sukní

Pohřešovaná žena Jennifer L. (21. dubna 2026)

Tepličtí policisté pátrají už od roku 2018 po Jennifer Lakatošové, která i přes opakované příkazy nenastoupila do vězení kvůli majetkové trestné činnosti. Žena narozená 10. března 1998 je slovenské...

21. dubna 2026  10:33

Experti nejen o baráži: Hráči simulují, hokej není fotbal! Rozhodčí na to nestačí

Potyčka během barážového klání mezi hokejisty Litvínova a Jihlavy.

I tato baráž o hokejovou extraligu ukazuje, jak těžké je projít mezi elitu pro prvoligový tým. Jihlava, kterou v letošním play off vyšťavilo 16 bitev, se v sérii s odpočatým Litvínovem drží, přesto...

21. dubna 2026  8:47

Sídlo gestapa i někdejší sirotčinec. V Ústeckém kraji je na prodej několik zámků

Zchátralý zámek Cítoliby

V Ústeckém kraji je na prodej jedna z nejvíce zdevastovaných památek regionu. Za zámek z poloviny 17. století ve Vršovicích na Lounsku chce majitel bezmála 13 milionů korun. V kraji je k mání ještě...

21. dubna 2026

Vezmeš si mě? Děčínský bubeník při největším zápase NBL poklekl

Josef Bára žádal svoji partnerku o ruku přímo při zápase basketbalistů Děčína,...

Obvykle při utkání bubnuje, fandí a křičí, co mu plíce stačí, teď při nejsledovanějším zápase Národní basketbalové ligy chlap jako hora zjihl a oči se mu zaleskly dojetím. Josef Bára totiž o...

20. dubna 2026  18:40

„Já ti dám povolenku.“ Invalida zaútočil na porybného, vláčel ho na kapotě

Invalidní důchodce zaútočil na člena rybářské stráže na Chomutovsku. (duben...

U nádrže Kyjice nedaleko Jirkova na Chomutovsku najel muž minulý týden autem na člena rybářské stráže. Z místa incidentu odjel, ale vypátrala ho policie, která se nyní případem zabývá. Událost se...

20. dubna 2026  15:11

Kráčet novou přírodou, vidět rozebírání obra. Těžaři otevřou stezku lomem ČSA

Povrchový hnědouhelný lom ČSA a zámek Jezeří

Do začátku letních prázdnin se otevře stezka pro cyklisty a pěší bývalým hnědouhelným lomem ČSA na Mostecku od Vysoké Pece do Černic. Na léto se plánuje také den otevřených dveří v lomu s...

20. dubna 2026  12:37

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Moravčík: Baráž? Byl jsem nervóznější než na šampionátu proti Rusům v plné palbě

Fanoušci Litvínova během barážového klání s Jihlavou.

V nohách má už tisíc hokejových mil – tři světové šampionáty, přes pět set startů v extralize, boje v Lize mistrů nebo na Spenglerově poháru. Přesto s obráncem Michalem Moravčíkem z Litvínova vstup...

20. dubna 2026  11:54

Smutek v Teplicích, znovu jen o záchranu. Čeká nás boj o holý život, tuší Frťala

Zlínský gólman Stanislav Dostál pomohl k výhře nad Teplicemi těžkým zákrokem v...

Po nástupu nového majitele se ve fotbalových Teplicích blýská na lepší časy, letos ale ještě i hřmí. Skláři po porážce 2:3 v klíčovém zápase základní části ve Zlíně promarnili šanci na střední...

20. dubna 2026  11:52

