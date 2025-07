Vesnici roku Ústeckého kraje vyhrály Radovesice, kde lidé drží při sobě

Obec, která se rozprostírá na levém břehu Ohře hned vedle Libochovic, má 540 obyvatel. Jejím centrem je nebývale široká náves, která spojuje nábřežní část Radovesic s částí, která vyrostla podél silnice vedoucí z Libochovic do Budyně nad Ohří.

„Radovesice nemají pozemky, kam by se mohla rozvíjet výstavba nových domů. Díky tomu je zde opravdu hodně starousedlíků, jejichž rodiny se znají po generace a tvoří dobrý základ pro udržování tradiční komunity. V okolních obcích, kde je více lidí nově přistěhovaných, už toto chybí,“ popisuje místostarostka Lucie Malecká (nezávislá), proč podle ní místní tolik drží při sobě.

Podobně to vidí i starosta Jiří Drobný (nezávislý). Právě soudržnost zdejších obyvatel podle něj přispěla k vítězství v soutěži. „Lidé se tu hodně zúčastňují komunitních akcí, pomáhají si navzájem a já jsem na ně opravdu hrdý, protože bez nich by Radovesice zdaleka nebyly takovouto milou obcí. Ocenění Vesnice roku si skutečně vážíme, je to pro nás veliká euforie,“ usmívá se Drobný.

V roce 2017 Radovesice získaly v rámci soutěže Vesnice roku ocenění Zelená stuha za péči o životní prostředí a loni Modrou stuhu právě za společenský život. Na letošní „boj“ o Zlatou stuhu, tedy celkové vítězství v kraji, se proto pořádně připravily.

„Viděli jsme, že máme dobře nakročeno, proto jsme udělali veřejný workshop, na který jsme pozvali všechny obyvatele obce. Získali jsme od nich různé nápady a podněty. Díky tomu se nám pak podařilo do soutěžní prezentace obce zapojit více než stovku místních lidí. Bylo úžasné, kolik lidí si udělalo čas a zúčastnilo se,“ říká s obdivem Malecká.

Tradiční česká obec, která se díky své poloze vyhnula sudetskému záboru, si je vědoma důležitosti místních vazeb. Jako hlavní cíl to vidí i vedení Radovesic.

„Shodli jsme se, že chceme, abychom komunitu obce stmelovali a abychom drželi pospolu, jak to na vesnicích bývalo dříve. Chceme, aby si tu lidé spolu povídali, komunikovali a pomáhali si. To je naše vize,“ podotýká starosta.

Místní mají za to, že se to daří. Často se tu scházejí na kulturních či sportovních akcích, zábavách a při řadě dalších příležitostí. „Lidi tu drží při sobě. To je na naší obci to nejlepší,“ říká senior, který doplňuje, že je rád, že tu bydlí.

„Mladý pan starosta lidi stmeluje, pro obec toho dělá hodně a pořád něco vymýšlí,“ doplňuje ho jeho žena. Často lze mezi místními zaslechnout pochvalnou větu: „Žije to tady“.

Radovesice sice nemají kulturní dům, ale postavily si velkou pergolu a zastřešené pódium, které chybějící kulturák nahrazují. Místní se tu scházejí celoročně, protože pergola má stahovací stěny a lze ji i částečně vytopit.

Za svoji výkladní skříň pak Radovesice považují mateřskou školu. „V roce 2022 jsme díky rekonstrukci navýšili kapacitu ze 20 na 48 dětí. Díky tomu, že si školka získala dobré jméno, k nám přichází i řada dětí z okolních obcí,“ popisuje hrdě starosta.

Obec má také dvě dětská hřiště, sportovní areál, kde je fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště, hřiště pro plážové sporty a pingpongový stůl. „Náš fotbalový tým TJ Sokol Radovesice má dvě mužstva, A a B, která hrají třetí a čtvrtou třídu. Obec pořádá také cyklozávody nebo hasičské závody. A naši místní dobrovolní hasiči se dokonce zúčastnili i natáčení seriálu Vraždy v kraji,“ doplňuje Drobný.

Strom za každé dítě

V Radovesicích sice nejsou turisticky navštěvovaná místa, ale obec si v roce 2013 vybudovala Park vzpomínek. Za každé nově narozené dítě zde vysadí jeden strom s cedulkou nesoucí jméno dítěte.

Na návsi pak návštěvníka upoutá budova s označením Policie ČR, což je pro takto malou obec značně netypické. „Toto policejní oddělení, které původně sídlilo v Libochovicích, se k nám přemístilo nikoliv kvůli nějaké místní zločinnosti, ale protože tu našlo vhodný pronájem. Ale jsme rádi, že je tu máme,“ popisuje starosta.

V obci nechybí ani hospoda a každé dopoledne je v areálu místní zemědělské společnosti otevřená kantýna, kde si lidé mohou nakoupit čerstvé potraviny nebo teplá jídla.

„Zajímavostí Radovesic jsou hnízda jiřiček, která lze spatřit v průjezdu jednoho z domů na návsi. Na jednom místě je tam 115 hnízd jiřiček, což je v Ústeckém kraji raritou,“ vypráví Drobný.