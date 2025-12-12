Nové vozy či kratší intervaly. Veřejnou dopravu čekají změny, zdražovat nebude

  18:52
Veřejná doprava v Ústeckém kraji se dočká změn. Chystá se například posílení či prodloužení některých spojů. Zdražení jízdného se cestující obávat nemusejí. Novinky vejdou v platnost 14. prosince.

Lidé nastupují do autobusu u teplického vlakového nádraží. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Krajský radní pro dopravu Tomáš Rieger (ODS) upozornil, že po stažení moderních vlaků Panter z linky U1 na trase Děčín – Ústí nad Labem – Most – Chomutov – Kadaň se zhoršila kvalita cestování. „Ve spolupráci s Českými drahami se snažíme situaci napravit,“ uvedl.

Od 14. prosince se vrátí nízkopodlažní soupravy, které doplní vozy zvané „sysel“, a cestování by mělo být pohodlnější. Radní dále doplnil, že jsou ve výrobě nové zelené vozy Panter, které nabídnou cestujícím větší komfort. Na trati začnou jezdit první dva nové Pantery od července příštího roku. „Nejpozději do prosince 2026 bude v regionu v provozu 23 těchto jednotek,“ uvedl Rieger.

Na lince 458 mezi Ústím nad Labem a Krupkou budou od neděle jezdit nové kloubové autobusy. Ty umožní častější spojení ve špičce i mimo ni. Do Chabařovic budou autobusy zajíždět ve špičce každých 15 minut místo dosavadních 20, do Krupky pak po půlhodině.

Zkrátí se také interval linky mezi Teplicemi a saskými Drážďany, a to ze 120 na 60 minut od pondělí do soboty, což zajistí pohodlnější cestování pro pravidelné i příležitostné cestující.

Dále dojde po zavedení nového mezinárodního spojení ke zrušení rychlíků Labe 672 a 699. Na Šluknovsku se pak prodlouží vybrané spoje linky U28, upraví se čas odjezdu vlaku U8 a autobusové linky 401 a 407 nově obslouží stanici Varnsdorf.

Kraj zaplatí seniorům a dětem část jízdného. Politici se kvůli slevám škorpili

Na Roudnicku přibude ranní vlak do Prahy. V okrese Louny bude vlak U40 zajíždět až do stanice Louny-město. Autobusová linka 687, která propojuje Lounsko s Litoměřickem, povede po nové trase.

Rozsáhlé výluky na Chomutovsku způsobí časové posuny vlaků i navazujících autobusů, proto se posílí večerní spoje linky 565 a víkendové spoje 588. Víkendové spoje do Marienbergu budou prodloužené o dvě stanice.

Na příští rok pak chystá Ústecký kraj soutěž na provozovatele vlaků pro Středohorskou železnici II a Švestkovou dráhu. Na obou linkách budou jezdit nové bateriové jednotky financované z Modernizačního fondu, přičemž jejich nákup by měl vyjít zhruba na dvě miliardy korun.

V útrobách obra. Podívejte se na kráčející rypadlo z lomu ČSA

Rypadlo RK 5000 je gigantické korečkové rýpadlo, které v uhelném lomu ČSA...

Kolos měří na výšku přibližně 44 metrů a na šířku má 166 metrů. Obří stroj zůstal v lomu Československé armády u Mostu jako němé svědectví doby, kdy se zde těžilo hnědé uhlí. Korečkové rypadlo s...

Zarputilý sedlák udolal stát, jeho fotka ukázala zmar a krásu severních Čech

Ibra Ibrahimovič: Ze série Příběh sedláka Rajtera (2003)

Nezlomili ho ani komunisté, ani globalizace. Sedlák Jan Rajter se v boji o své pozemky neváhal vrhnout do boje s radnicí v Mostě, nadnárodní korporací i Zemanovou vládou. A nakonec vyhrál, i když to...

Za den oživovali čtyři děti, dvě zemřely. Lékaři porodnice jsou mimo službu

Za den oživovali čtyři děti, dvě zemřely

Porodnice v Litoměřicích prošetřuje resuscitaci čtyř novorozenců v Centru porodní asistence (CPA) během 24 hodin. Dvě miminka zemřela. Lékaři jsou mimo službu. Nemocnice spadá pod Krajskou zdravotní....

Vede český Playboy, moderuje fotbal v Ústí. Teď se Gudelj vrátila do ringu

Denisa Gudelj, šéfka Playboye a moderátorka FK Viagem Ústí nad Labem.

Není jen ozdobou fotbalových stadionů a zápasnických ringů, Denisa Gudelj se sama vrátila zpátky mezi provazy coby sportovec. Šéfka české mutace pánského magazínu Playboy, ring girl a moderátorka...

Basketbalová moderátorka Děčína: Nechci zaujmout výstřihem, ale vtipem

Aneta Kubátová, moderátorka basketbalového Děčína.

Nepopírá lehkou inspiraci marketingem fotbalového Viagemu, ale vyzývavou moderátorkou Aneta Kubátová být nechce. „K basketu se to ani nehodí. Nechci zaujmout výstřihem, ale spíš vtipem,“ říká...

Dostojevskij na půdě. Mostecké divadlo otevře v Litvínově unikátně malou scénu

Dramaturg Martin Macháček, režisér Vítězslav Větrovec a šéf mosteckého divadla...

Městské divadlo v Mostě se jako koproducent rozšíří do sousedního Litvínova, kde bude mít jakousi pobočku. Nová scéna vznikne v podkroví Radničního sklípku. Na drobné scéně budou dvě premiéry ročně,...

12. prosince 2025  15:44

Další třesk v Mostě. Ředitel klubu Skýpala se vrací, Pešír končí

Zleva Jan Skýpala a Tomáš Pešír

Fotbalový Most má za sebou pořádně turbulentní závěr roku. V říjnu si fanoušci zvykali na to, že z třetiligového klubu odešel dosavadní ředitel Jan Skýpala, jehož nahradil Tomáš Pešír, místopředseda...

12. prosince 2025  13:07

Tak kolik toho vezete? Celníky u hranic zajímá alkohol, u Polska zabavují tabák

Kontrola celníků na dálnici D8. (12. prosince 2025)

Jedete na předvánoční nákupy do Polska či Německa? Můžete se setkat s kontrolami. Němci i Poláci kontrolují osobní doklady hlavně na cestě k nim, čeští celníci si naopak hlídají, co lidé dovážejí,...

12. prosince 2025  8:50

Obávaná věznice se změní v moderní bydlení. Nájemníky si město pečlivě vybere

Budova bývalé vojenské věznice v Žatci. Začíná její proměna na byty. (prosinec...

Z roky nevyužívané bývalé vojenské věznice v ulici Obránců míru v Žatci vznikne moderní městský bytový dům. Přestavba za více než 47 milionů korun začala před pár dny a potrvá rok. Ve třech podlažích...

11. prosince 2025  14:40

Pozadí prodeje Teplic: ptal se Lutych, miliardáře Kratinu přihrál „Šváb“

Milan Kratina, nový majitel FK Teplice během tiskové konference.

Když fotbalové Teplice na jaře koupil miliardář Milan Kratina, nechtěl v uvítacím videu působit jako boss, jako pan Někdo, jako namistrovaný tvrďák. „Neměl to být klasický fotbalový macho styl, ale...

11. prosince 2025  11:20

Město se roky pře s krajem o peníze ze sbírky po bouři. Komu připadnou miliony?

Stebno na Lounsku. Nová autobusová zastávka se místním nelíbí, protože...

Neobvyklá přetahovaná o humanitární peníze se strhla mezi městem Kryry na Lounsku a Ústeckým krajem. Strany se přou o 9,2 milionu korun. Jde o nevyčerpaný zůstatek sbírky, v níž lidé posílali peníze...

11. prosince 2025

Děčín potvrdil výbornou domácí bilanci, jako druhý v sezoně získal skalp Brna

Maksim Šturanovič (vpravo) z Děčína u míče v zápase s Brnem, brání ho Adam...

Děčínští basketbalisté porazili v první repríze květnového semifinále v dohrávce 5. ligového kola Brno 77:73 a doma vyhráli sedmý z osmi zápasů. Svěřenci Tomáše Grepla ve své hale nestačili jen na...

10. prosince 2025  21:33,  aktualizováno  22:03

Most získá vytoužené jezero. Postup pro bezúplatný převod schválila vláda

Rekultivační jezero Most vzniklo zatopením hnědouhelného lomu Ležáky. (11. září...

Vláda schválila postup pro bezúplatný převod území jezera Most na město. Most tak získá klíčovou lokalitu pro další rozvoj rekreační oblasti. Primátor Marek Hrvol (ProMOST) to označil za zásadní...

10. prosince 2025  15:46

Tragický konec pátrání. Ženu, která zmizela pár dnů po zavinění nehody, našli mrtvou

Policie České republiky.

Pohřešovaná žena ze Žatce, po které policie pátrala několik dnů, byla dnes nalezena mrtvá. Podle prvotních informací nic nenasvědčuje cizímu zavinění, avšak přesnou příčinu úmrtí má určit soudní...

9. prosince 2025  10:26,  aktualizováno  10. 12. 15:17

Tajemník potrestaný soudem dostal téměř milionovou odměnu, primátor ji hájí

Primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický (ANO). (24. 10. 2022)

Tajemník ústeckého magistrátu Miloš Studenovský patrně aspiruje na český rekord, tedy alespoň pokud jde o výši odměn, jakou může pracovník v jeho pozici dostat. A to přestože soud potvrdil jeho...

10. prosince 2025  14:13

Vede český Playboy, moderuje fotbal v Ústí. Teď se Gudelj vrátila do ringu

Denisa Gudelj, šéfka Playboye a moderátorka FK Viagem Ústí nad Labem.

Není jen ozdobou fotbalových stadionů a zápasnických ringů, Denisa Gudelj se sama vrátila zpátky mezi provazy coby sportovec. Šéfka české mutace pánského magazínu Playboy, ring girl a moderátorka...

10. prosince 2025  12:43

