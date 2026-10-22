Vítá cestující z vlaků i aut. U ústeckého nádraží vznikla nepřehlédnutelná malba

Nápad oživit veřejný prostor vzešel z bývalé Kanceláře architekta města, přičemž realizační tým vytvořili Barbora Havrlová a Tomáš Petermann, dále Michaela Valášková, zástupci Kulturního střediska města Ústí nad Labem a Galerie Emila Filly. Hledalo se místo, kde bude mural dobře vidět. Vybraná štítová stěna budovy Správy železnic je viditelná z projíždějících vlaků, automobilů, z řeky i mostů.
Návrhy a autory vybírala odborná komise. „Ta byla sestavena z osobností se znalostí domácího, ale i širšího kontextu. Oslovení autoři připravili návrhy pro konkrétní stěnu a komise následně vybrala práci Juraje Ďuriše,“ uvedla Sabina Straková z kulturního střediska.
Ďuriš je slovenský malíř, kteří žije a tvoří v Praze, malbu studuje v Brně. „Jeho schopnost propojovat klasickou malířskou techniku se současnou vizuální kulturou, bohatá a tvarová barevnost nebo jemný humor zaujaly komisi. V autorově podání ústecký mural zaujme z dálky motivem, barvou a kompozicí, detaily malířské techniky i zblízka,“ uvedla Straková.
„Je to o komunikaci mezi lidmi, s prostorem, místem, kde občané žijí. Může to otvírat diskusi mezi lidmi,“ řekl Ďuriš s tím, že postavy představují stylizované figurky z porcelánu, pod kterými si mohou diváci představit kohokoliv, stvořit si vlastní příběh.
Práce na malbě začala 10. října a skončit by měla 22. října. „Je to náročné, protože je tu komplikovaný terén, plošina se musí přesouvat. Limitující je trochu počasí, ráno bývají v Ústí mlhy,“ uvedl autor.
U řeky na opačné straně na Střekovském nábřeží je už zhruba dva roky namalován nápis Nic se nestalo na zdi na cyklostezce u železničního mostu. Nápis tam vznikl legálně, a to pod rukama pouličního brněnského umělce s přezdívkou Timo.
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Podchod u ústeckého nádraží už není šedivý, malba přibližuje Wintonovo dítě
„Graffiti není jenom vandalismus, tagy na památkách, ale je to spousta krásného umění, které dokáže zkvalitnit život,“ uvedla Valášková, která byla koordinátorkou projektu v podchodu u Benešova mostu v Ústí nad Labem.
Dvě výtvarnice tam vytvořily velkoplošnou malbu věnovanou životnímu příběhu Ruth Hálové. Dílo bylo součástí projektu Neznámí hrdinové, jehož cílem je upozornit na významné osobnosti spojené s městem. Hálová byla jedním z Wintonových dětí.