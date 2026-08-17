Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

To je ale krása. Zaniklá osada ukrývá výjimečnou sbírku skla, patří bagristovi

Autor: ,
  9:21
Rozsáhlá sbírka skla, která obsahuje tisíce kusů a kterou má majitel Panství...

Rozsáhlá sbírka skla, která obsahuje tisíce kusů a kterou má majitel Panství Velichov Milan Talský v bývalé sušárně ovoce a v pískovcových podzemních chodbách. | foto: ČTK

Rozsáhlá sbírka skla, která obsahuje tisíce kusů a kterou má majitel Panství...
Rozsáhlá sbírka skla, která obsahuje tisíce kusů a kterou má majitel Panství...
Rozsáhlá sbírka skla, která obsahuje tisíce kusů a kterou má majitel Panství...
Rozsáhlá sbírka skla, která obsahuje tisíce kusů a kterou má majitel Panství...
25 fotografií
Tisíce skleněných váz, mís, figurek, světel, baněk a uměleckých děl má v zaniklé osadě Velichov proměněné na resort v Českém středohoří Milan Talský, kterého ke sběratelství přivedl nález u popelnice. Sklo se stalo jeho vášní, během čtyř let se mu podařilo shromáždit na 20 tisíc kusů. Jsou mezi nimi díla předních umělců, kus lustru z Dubaje i skleničky po babičkách, které do kopce nad Velkým Březnem na Ústecku vozí lidé ze širokého okolí.

Panství Velichov kdysi sloužilo šlechtickému rodu Chotků jako zemědělská usedlost k uchovávání ovoce z rozsáhlých sadů. Osada zanikla po druhé světové válce po odsunu německého obyvatelstva. Talský s rodinou Velichov kompletně zrekonstruoval a proměnil v areál, kde se pořádají svatby, oslavy a nejrůznější setkání.

Vyčistil také sklepy začouzené od loučí a dal jim novou náplň. Vedle archivního vína se tam nachází unikátní sbírka instalovaná odborníkem do různých kolekcí.

Ke sklu neměl bagrista žádný vztah. „V roce 2021 jsme byli v Litoměřicích v Pokraticích. Hrabali jsme sídliště a dělali jsme to přes Vánoce. Lidé uklízeli a sklo vyhazovali. Neměli sílu to přímo dát do popelnice, jen to položili vedle. Mně se to líbilo. Tak jsem chodil o hodinu a půl dřív do práce a sesbíral 30 kusů. Nejdřív jsem nevěděl, co s tím. No a pak jsem vše odnesl do sklepů, kde se to nasvítilo a já jsem věděl, že to je ono,“ řekl.

Ústecké muzeum vystavuje unikátní lidové podmalby na skle ze severních Čech

Původně prý chtěl skončit u první stovky, záhy z toho byla tisícovka. „Sklo je horší než droga, prostě musíte. Mě dneska zajímá nejen samotné sklo, ale hlavně ty lidské příběhy, třeba babiček, které dostaly sadu jako svatební dar,“ uvedl.

Sklo zaplnilo nejen sklepy hluboké až 25 metrů pod zemí, ale i opravenou bývalou sušárnu ovoce, kde jsou původní prkna z roku 1812. Expozice zahrnuje lesní sklo Jiřího Haidla ze Svojkova, lithyalinové sklo z dílny Václava Kuželky z Nového Boru, díla ze zaniklé sklárny v Mstišově na Teplicku, která se proslavila v 60. letech 20. století výrobky z hutního skla, a mnoho dalšího.

Rozsáhlá sbírka skla, která obsahuje tisíce kusů a kterou má majitel Panství Velichov Milan Talský v bývalé sušárně ovoce a v pískovcových podzemních chodbách.
Rozsáhlá sbírka skla, která obsahuje tisíce kusů a kterou má majitel Panství Velichov Milan Talský v bývalé sušárně ovoce a v pískovcových podzemních chodbách.
Rozsáhlá sbírka skla, která obsahuje tisíce kusů a kterou má majitel Panství Velichov Milan Talský v bývalé sušárně ovoce a v pískovcových podzemních chodbách.
Rozsáhlá sbírka skla, která obsahuje tisíce kusů a kterou má majitel Panství Velichov Milan Talský v bývalé sušárně ovoce a v pískovcových podzemních chodbách.
Rozsáhlá sbírka skla, která obsahuje tisíce kusů a kterou má majitel Panství Velichov Milan Talský v bývalé sušárně ovoce a v pískovcových podzemních chodbách.
25 fotografií

Sestavena je i časová řada, jak se promítaly různé umělecké styly do sklářské tvorby. Velký prostor patří darům. „To, aby si lidi představili, co všechno mělo skončit v popelnici,“ uvedl Talský. „Někdo tvrdí, že je to kýč, ale kolik je v tom lidské práce, kolikrát také kus rodinné historie,“ dodal.

Za skleněnými vitrínami jsou pečlivě poskládány figurky labutí. „To je moje srdcovka. Jsou to kvůli úzkým krkům k poničení nejnáchylnější kousky. Zatím se tu naštěstí nic nezničilo, a to ani při prohlídkách dětských skupin, po kterých ale asi přibylo učitelkám pár šedivých vlasů,“ poznamenal Talský, který sám provádí předem objednané návštěvníky.

V letních parnech se mohou v podzemních chodbách příjemně zchladit, stálá teplota je osm stupňů Celsia.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Nejdřív Praha, teď Most. Po Rovnováze se rozpadla další Klimešova plastika

Část sochy Biologické těleso v mosteckém parku Střed se odlomila.

Biologické těleso, dílo akademického sochaře Josefa Klimeše v parku Střed v Mostě, se ve čtvrtek rozpadlo. Část objektu se sama odlomila a spadla na zem. Situaci nyní řeší magistrát. Před časem se...

Sadista ze Siřemi jde na 15 let do vězení. Naprosto výjimečný případ, míní soudkyně

Vrchní soud v Praze projednal odvolání v případu muže, který podle obžaloby...

Za měsíce trvající věznění, týrání a znásilňování ženy v Siřemi na Lounsku a také za předchozí znásilnění jiných žen odvolací Vrchní soud v Praze potvrdil dvaačtyřicetiletému Karlu Novákovi...

Pátrání po paddleboardistovi u Mostu pokračuje. Rodina žádá o pomoc, nabízí odměnu

Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)

Policie stále pátrá po devatenáctiletém muži, kterého při bouřkách z minulého týdne v úterý na jezeře Most strhl proud. Do pátrání se zapojila také rodina a přátelé pohřešovaného. Otec jeho...

Láska z překladače. Americký hokejista a Češka: Evropa je bezpečnější než USA

Premium
Chomutovský hokejista Cole Coskey z USA a jeho česká rodina.

Ztraceno v překladu? Naopak, nalezeno! Když hokejista Cole Coskey začínal randit s Terezou Šarlingerovou, společníka jim dělal Google Translator. A našli lásku. Teď už jsou rodina – i díky tomu...

Šílené, kritizují lidé schody na nádraží. Naděje na rychlou nápravu není

Železniční nádraží v Mostě. (srpen 2026)

Lidé s kočárky, senioři či cestující s těžkými kufry narážejí na železničním nádraží v Mostě na nepříjemnou past. Schodiště vedoucí na jednotlivá nástupiště z propojovacích podchodů totiž postrádají...

To je ale krása. Zaniklá osada ukrývá výjimečnou sbírku skla, patří bagristovi

Rozsáhlá sbírka skla, která obsahuje tisíce kusů a kterou má majitel Panství...

Tisíce skleněných váz, mís, figurek, světel, baněk a uměleckých děl má v zaniklé osadě Velichov proměněné na resort v Českém středohoří Milan Talský, kterého ke sběratelství přivedl nález u...

17. srpna 2026  9:21

Kapli rozkradli, sochy z ní někdo rozstřílel. Teď dostává opravenou tvář

Kaple sv. Cyrila a Metoděje po dokončení prací v roce 2025. První etapa obnovy...

V Kunraticích, místní části Šluknova na Děčínsku, finišuje obnova barokní kaple sv. Cyrila a Metoděje. Po druhé světové válce přišla kaple o vybavení, které bylo zčásti rozkradeno, sošky z kaple pak...

17. srpna 2026  7:07

Unikát, mentální kouč na střídačce: Když se slaví gól, jsem v emoční nule

Premium
Litoměřice, 4. 1. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, Maxa liga....

Když dali Piráti gól a střídačka explodovala jako silvestrovský ohňostroj, on na ní stál netečně, bez emocí, se zápisníkem v ruce. A jen pozoroval cvrkot kolem sebe. V posledních dvou sezonách se...

17. srpna 2026

Pohádkové postavy jsou její život, teď s nimi žena zaplnila zámek Skalka

Pohádková výstava na zámku Skalka na Litoměřicku

Zámek Skalka ve Vlastislavi na Litoměřicku rozšířil svou stálou expozici o Pohádkovou výstavu, která představuje 90 postaviček z českých pohádek v životní velikosti. Pro novinku na zámku...

16. srpna 2026  8:38

Guddalův gólový debut na Letné. Jsem vysoký, chci toho využívat častěji, slíbil

Sparťan Tobias Guddal otevřel skóre zápasu proti Teplicím.

Debut ve sparťanském dresu mu příliš nevyšel, o týden později si to ale na Letné vynahradil. Gólově se prosadil a přispěl sparťanským fotbalistům k vysoké výhře 4:1. „Bylo důležité proti Teplicím...

16. srpna 2026  6:11

Sparta - Teplice 4:1, domácí rozhodli v závěru půle, zářil křídelník Alcócer

Sestřih zápasu
Sparťanský křídelník Josimar Alcócer slaví gól do sítě Teplic.

Sparťanští fotbalisté zvládli i druhý domácí zápas v nové sezoně Chance Ligy. Ve 4. kole porazili Teplice 4:1, když se dvakrát prosadil Alcócer a po jednom gólu dali Guddal s Irvingem. Za hosty po 25...

15. srpna 2026  18:40,  aktualizováno  19:59

Studny na severu Čech vysychají, v některých obcích už není čím zalévat

Vyschlé koryto řeky Labe v Ústí nad Labem (22. července 2026)

Dlouhodobý nedostatek srážek začíná v Ústeckém kraji ohrožovat také zdroje pitné a užitkové vody ve studních. Na drtivé většině sledovaných míst nyní panuje mimořádně podnormální nebo silně...

15. srpna 2026  7:07

Tisíc tun odpadu s toxickým kadmiem míří na Litoměřicko. Obce se bouří

Likvidátor toxických kadmiových kalů na ilustračním snímku

Více než tisíc tun odpadu obsahujícího toxické kadmium se má přesunout ze Šumperska do Ústeckého kraje. Cílovou lokalitou je skládka v Lukavci nedaleko Lovosic. Plánovaný převoz však narazil na odpor...

14. srpna 2026  18:55

Nejdřív Praha, teď Most. Po Rovnováze se rozpadla další Klimešova plastika

Část sochy Biologické těleso v mosteckém parku Střed se odlomila.

Biologické těleso, dílo akademického sochaře Josefa Klimeše v parku Střed v Mostě, se ve čtvrtek rozpadlo. Část objektu se sama odlomila a spadla na zem. Situaci nyní řeší magistrát. Před časem se...

14. srpna 2026  14:49,  aktualizováno  17:26

Řidič posilněný alkoholem jel bez pneumatiky, při kontrole napadl policisty

Řidič bez pneumatiky a s 2,48 promile napadl policisty

Opilého řidiče, který neměl v pořádku automobil, řešili minulou sobotu ústečtí policisté. Městem projížděl bez jedné pneumatiky pouze po ráfku. Při zjišťování okolností na místě navíc mladý muž...

14. srpna 2026  13:24

V areálu teplické nemocnice našli mrtvolu, v křoví ležela několik týdnů

Premium
ilustrační snímek

V křovinách v areálu teplické nemocnice byl nalezen mrtvý muž. Případem se zabývají kriminalisté, kteří prověřují okolnosti úmrtí i to, co předcházelo samotnému nálezu. Policie již zjistila totožnost...

14. srpna 2026  11:52

Muž se domáhal obnovení pomníku rudoarmějce v Teplicích, soud stížnost zamítl

Neznámý pachatel v Teplicích zničil pomník vojákům Rudé armády. (7. května 2025)

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost muže, který se domáhal obnovení pomníku rudoarmějce v Teplicích. Sochu loni zničili neznámí vandalové. Teplické zastupitelstvo v prosinci schválilo...

14. srpna 2026  11:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×