Veletrh Zahrada Čech musel skončit, vichr roztrhal stánky a zničil zboží

Pořadatelé nejprve dnes oznámili přerušení akce, po poledni oznámili její zrušení. „Původně měla být nebezpečná situace zejména na Moravě, ale silný vítr se přesunul do naší oblasti a představuje velké bezpečnostní riziko. Bohužel výhled počasí na následující dny nedává naději na zlepšení. Je nám to opravdu líto. Děkujeme všem návštěvníkům a vystavovatelům za pochopení a omlouváme se za nepříjemnosti, které toto rozhodnutí může způsobit,“ uvedla Michaela Mokrá, ředitelka Městských kulturních zařízení, pod které výstaviště patří

Největší zahrádkářský veletrh v Česku loni navštívilo 57 tisíc lidí. Osmačtyřicátý ročník veletrhu začal v pátek bez moravských vystavovatelů, kteří zrušili účast s ohledem na předpověď pro východní část republiky. Přijelo přes 450 vystavovatelů.

Od středy s nimi organizátoři řešili, jak bude situace vypadat, nabádali je, aby si zabezpečili stánky, protože podmínky nebudou příznivé, snažili se udělat maximum proto, aby se akce mohla konat. V regionu ale začalo v pátek večer silně foukat a do toho intenzivně pršelo. Dnes našli pěstitelé a prodejci na místě roztrhané stánky, zničené zboží.

V Ústeckém kraji spadlo za 24 hodin do sedmé hodiny ráno od devíti milimetrů do 60 milimetrů srážek, řekla Jana Ehertová z ústecké krajské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Nejméně pršelo na Milešovce v Českém středohoří a nejvíce ve Šluknovském výběžku a východní části Krušných hor.

„Na dnešní den to vypadá příznivěji, srážky by měly slábnout a obnoví se od neděle, to by mělo ve východní části Krušných hor spadnout dalších 20 až 50 milimetrů,“ uvedla Ehertová. Pokračovat bude silný vítr a nárazy kolem 70 kilometrů za hodinu, na horách může foukat rychlostí až 110 kilometrů v hodině.