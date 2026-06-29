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Prohlédněte si barokní skvost. Obec otevřela cenný gloriet, opravy pokračují

Pavel Křivohlavý
  15:22
Letohrádek Gloriet v parku u zámku Milešov na Litoměřicku, který léta chátral, mohou opět navštěvovat turisté. Skvost barokní architektury z počátku 18. století dostal loni repliky historických oken a dveří a obec Velemín, které památka patří, jej otevřela pro veřejnost.
Letohrádek Gloriet v parku u zámku Milešov na Litoměřicku. (červen 2026)
Letohrádek Gloriet v parku u zámku Milešov na Litoměřicku. (červen 2026)
Letohrádek Gloriet v parku u zámku Milešov na Litoměřicku. (červen 2026)
Letohrádek Gloriet v parku u zámku Milešov na Litoměřicku. (červen 2026)
Letohrádek Gloriet v parku u zámku Milešov na Litoměřicku. (červen 2026)
31 fotografií

Zájemci mohou letohrádek navštívit od druhé poloviny června. Je v něm také otevřena výstava o historii Milešova.

Na ní se návštěvníci dozvědí nejen o historii místních památek, ale i podrobnosti o opravě glorietu. „Dočtou se také zajímavosti o dějinách rodu Kaplířů, kteří zde tyto stavby postavili,“ říká Denisa Sladkovská, která má prohlídky letohrádku na starosti.

Gloriet je otevřený od června až do září každou poslední sobotu v měsíci od 10 do 17 hodin. Prohlídky jsou zdarma. Do objektu se lze vydat i mimo stanovené termíny.

„Zájemci se mohou obrátit na obecní úřad ve Velemíně, kde je příslušný pracovník odkáže na termín, kdy by bylo možné prohlídku uskutečnit a zajistit otevření letohrádku,“ říká velemínský místostarosta Milan Materna (nezávislý) s tím, že gloriet je možné zpřístupnit i pro svatby.

Velemínská radnice, pod kterou vesnice Milešov patří, se o gloriet stará od roku 2012. Do té doby byl ve vlastnictví státu. Úřad postupně pracuje na opravě stavby.

Milešovský gloriet

  • Gloriet stojí v zámecké zahradě, která byla založena už v renesanci a výrazně barokně upravena za Kaplířů z Harrasu v 60. letech 17. století.
  • Pavilon typu cassino s centrálním sálem byl postaven v letech 1701–1708 na přání Jana Leopolda Hrzána Kaplíře z Harrasu a Sulevic.
  • Gloriet má v přízemí grottu (dekorativní umělou jeskyni) a nad ní jsou vedle centrálního sálu umístěny také dva postranní sálky.
  • Vnitřní výzdoba sálů pochází z roku 1739 od malíře Josefa Františka Čecha. Motivy figurálních scén vycházejí z antické mytologie a zdůrazňují knížecí ctnosti.
  • Štuky na fasádě zachycují pelikána otevírajícího si zobákem hruď, kterou krmí mláďata.
  • Gloriet je zastřešen mansardovou střechou, která je jednou z nejstarších v Čechách.
  • Současným majitelem zámecké zahrady a glorietu je obec Velemín.

4. srpna 2024
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