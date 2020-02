Lidé ve Vejprtech se rozloučili s osmi muži, kteří zemřeli při požáru

Poslední rozloučení uspořádalo město Vejprty. „Nikdy bych nedopustila, aby klienti, kteří zemřeli v našich zařízeních, odešli jen tak,“ uvedla starostka Jitka Gavdunová.



Do malé hřbitovní kaple přišlo několik desítek lidí, kromě členů vedení města to byli rodinní příslušníci a další příbuzní některých zemřelých, zaměstnanci sociálních služeb i místní hasiči, kteří v tragické ráno bojovali s plameny jako první, a další lidé.

Ve smuteční řeči zazněla vzpomínka na zemřelé, na to co měli rádi a jak se zapojovali do života domova. Pak zazněly dvě písně od Karla Gotta – Už z hor zní zvon a Jdi za štěstím.

Urny, které si nepřevezmou příbuzní zemřelých, město nechá uložit v kolumbáriu na místním hřbitově, kde také zřídí malé pietní místo.

Přeživší klienty město ubytovalo v ostatních domovech. Jeden zraněný zůstává stále v nemocnici.



Domov Kavkaz stále prochází rekonstrukcí. „Opravy jsou nyní soustředěny na přízemí, které bylo poničeno vodou, rádi bychom ho zprovoznili do konce února. V současné době klienti bydlí ve vedlejším objektu, kde bychom potřebovali odlehčit kapacitu,“ popsal ředitel Městské správy sociálních služeb Viktor Koláček.

Tragédie zvedla obrovskou vlnu solidarity. Lidé klientům poslali ve veřejné sbírce přes milion korun. „Jsem velmi dojatá. Před pohřbem u nás byli zástupci vietnamské komunity a předali nám přes 250 tisíc korun,“ upozornila starostka.



Peníze chce město použít na zlepšení protipožárních opatření ve všech domovech se sociální službou, kterých je celkem devět.

„Minimálně do všech chceme umístit požární hlásiče. Jde o investici kolem 15 milionů korun, nebude to hned, ale chceme jít touto cestou,“ dodala starostka.

Na obnovu objektu Vejprtům přispěla i řada obcí a měst, včetně Ústeckého kraje.

VIDEO: Ve Vejprtech likvidují škody po nedělním požáru Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vyšetřovatelé došli k závěru, že příčinou požáru byla manipulace s otevřeným ohněm. „Dosud se neobjasnilo, zda došlo k úmyslnému zapálení, nebo neúmyslnému,“ uvedla Gavdunová.

Kdy se do domova Kavkaz přeživší klienti vrátí, není nyní jasné. „Nikdo neumí říci, kdy bude vše hotové,“ krčí rameny starostka. Ostatní klienti jsou ubytováni v jiných objektech sociální služby ve městě.

Požár v domově pro osoby se zdravotním postižením vypukl 19. ledna v brzkých ranních hodinách. Na místo okamžitě vyjelo několik jednotek hasičů, záchranářů a policistů. Při požáru zemřelo osm lidí, všichni se udusili. Na tři desítky jich utrpělo zranění.