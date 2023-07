Horské městečko zavede parkovací zóny, místa lidem možná nabídne v dražbě

„Parkoviště nejsou nafukovací. Některá místa blokují autovraky nebo tam stojí karavany či služební auta a zabírají místa ostatním,“ uvedla starostka Jitka Gavdunová (ODS) s tím, že si řada místních dlouho stěžovala na zaplněná parkoviště.

Radnice proto vytipovala lokality, které budou nově označeny jako rezidentní parkovací zóny. Místní si parkovací místo pronajmou za poplatek. Odstavit vozidlo tam budou moci jen lidé s trvalým pobytem, majitelé nemovitostí či podnikatelé se sídlem v dané lokalitě. Jde o více než 200 stání. Zhruba stejný počet míst zůstane podle starostky zdarma.

Na jedno zpoplatněné stání má být jedno vozidlo. „Každý, kdo si zaplatí, bude mít své přidělené parkovací místo,“ zdůraznila starostka s tím, že na dodržování budou dohlížet strážníci.

Kolik bude parkování v rezidentních zónách stát, není zatím jasné. Řeší se také způsob prodeje. Ve hře je několik variant. Buď dražba, nebo přednostní prodej pro ty, kteří tam mají trvalé bydliště déle. „Formu a cenu řešíme,“ řekla starostka a doplnila, že podmínky projednají zastupitelé v srpnu.

Zpoplatněná parkovací stání pro rezidenty ve Vejprtech už v minulosti byla. „Zhruba před dvaceti lety byla rezidentní stání pro obyvatele sídlišť. Ale neosvědčilo se to, protože míst bylo málo a lidé, přestože si parkování zaplatili, stejně neměli kde stát,“ připomněla starostka s tím, že toho se chce radnice nyní vyvarovat.

Problémy s nedostatkem parkovacích míst řeší i jiná města regionu. Například v Lounech nyní hledají prostory, kde by šla vytvořit nová parkoviště. V průběhu roku chce tamní radnice vybudovat stovku nových stání.

Teplice od příštího roku rozšíří placená parkoviště v centru. Chtějí také určit placené zóny pro celodenní stání. Nově za parkování budou platit ve vybraných čtvrtích Teplic i ti, kteří nechají vůz před svým domem na veřejné komunikaci.

Rezidentní zpoplatněné parkování zavedlo i Ústí nad Labem, a to v lokalitě Klíše. Část Ústečanů to však kritizuje a poukazuje na to, že někteří rezidenti své vozy parkují v nezpoplatněných ulicích.