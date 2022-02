Přispěl ke smrti devíti lidí. Na chodbě neměl dveře, viní ředitele z Vejprt

Vyšetřovatelé se podrobně zaměřili na fungování budovy Kavkaz B, ve které žijí mentálně postižení muži a ve které přede dvěma lety jeden z klientů založil v nočních hodinách požár, na jehož následky devět dalších klientů zemřelo. Zajímalo je, zda byl provoz tohoto zařízení před tragickou událostí ve všech možných ohledech podle pravidel.

Došli k závěru, že ředitel Městské správy sociálních služeb (MSSS) Koláček neplnil své povinnosti. Jak se píše v usnesení o obvinění, s nímž měl portál iDNES.cz možnost se seznámit, zásadním pochybením podle nich je, že stav objektu neodpovídal projektové dokumentaci o požární ochraně z roku 1985, kdy se ještě jednalo o domov důchodců s názvem Únor.

Konkrétně šlo o to, že ve druhém nadzemním podlaží chyběly protipožární dveře. „To mělo za následek šíření účinku požáru, především zplodin, do prostoru celé obytné části druhého a třetího nadzemního podlaží,“ píše se v usnesení o obvinění.

Tím podle policie došlo ke zranění a smrti přítomných a také ke škodě za více než 14 milionů korun.

„Odvolávají se na dokumentaci, která byla opakovaně mými projektanty a stavebním úřadem posouzena jako neplatná, rozpracovaná, neúplná a nedokončená. Rozhodně ne právně závazná i podle zákonů v roce 1985, respektive 1986. Takových dokumentací máme desítky. To, co jsem dle obvinění měl volně k dispozici na stavebním úřadě ve Vejprtech, bylo torzo dokumentace, a kdybych podle ní postupoval, tak bych mohl být naopak obviněn, že se řídím neschválenou dokumentací. Kdyby byla platná, bylo by pro mě přeci ekonomicky výhodné se podle ní řídit. Měl bych historickou dokumentaci a nemusel bych domov projektovat znovu,“ reagoval na dotaz ohledně obvinění ředitel Viktor Koláček.

Podle něj dveře na místě chyběly od druhé poloviny 80. let, kdy k tomu dalo podle svědectví pamětníků pokyn tehdejší vedení, aby bylo dobře vidět na přistěhované mentálně postižené klienty.

„Od té doby je tam nikdo nedal, ty dveře nikdy na svém místě od roku 1986 nebyly, ale vinný jsem já, že jsem je tam v době svého příchodu v roce 2014 po 28 letech nevrátil. Mimochodem, z té doby jistě nebyly protipožární, jak stojí v obvinění,“ podotkl Koláček.

Ředitel: Domy jsem postupně legalizoval

Když se stal ředitelem, zjistil prý, že z hlediska projektových dokumentací byla všechna zařízení MSSS v žalostném stavu, a proto vše začal postupně napravovat. V roce 2019 podle něj došla řada i na Kavkaz B. „Půl roku před požárem jsem rozhodl o pasportizaci (jde o jakousi inventuru stavby – pozn. red.),“ uvedl Koláček s tím, že v důsledku této snahy o nápravu by nakonec k instalaci dveří došlo.

„Já jsem se pokusil všechny domovy postupně stavebně technicky legalizovat, a to prokazatelně před osudným požárem. Že jsem to vlivem finančních možností a hlavně rozsahu historického nepořádku nestihl, mě mrzí, ale nemám pocit, že bych něco zanedbal.“

Požár nakonec vše patrně urychlil. Dnes už na místě dveře jsou. Permanentně otevřené a propojené s čidly.

Dále podle policie Koláček pochybil tím, když na operační středisko hasičů nenahlásil několik menších požárů, k nimž v roce 2019 v Kavkazu došlo.

Koláček se v tomto bodu hájí, že se po nástupu do ředitelské funkce postaral o proškolení všech zaměstnanců v různých situacích včetně požárů. „Do BOZP, PO směřovalo po mém příchodu násobně více financí než kdykoli v historii. Napravovalo se v podstatě všechno, což jsem schopen detailně prokázat. Každý zaměstnanec byl proškolen, co má dělat, když vidí zahoření,“ sdělil Koláček.

„Osobně jsem u žádného zahoření nebyl a nejsem ani přímý nadřízený těch konkrétních pracovníků, kteří u drobných zahoření byli. Situaci konkrétní zaměstnanci špatně vyhodnotili, porušili interní předpisy, ale k zodpovědnosti jsem volán já,“ řekl Koláček.

V organizaci prý byli všichni zaměstnanci znovu seznámeni s pravidly v této oblasti. „Zpřesnili jsme definici. Zkrátka i když někdo vidí dýmající chňapku, musí to nahlásit operačnímu středisku hasičů,“ vysvětlil Koláček.

Další klient hrozil podpálením

„Psychologicky to pro mě vůbec není jednoduchá situace a dost mě to demotivuje, na práci s rizikem jsem zvyklý, ale v této variantě chápání pozice statutárního zástupce, se mi neusíná snadno. Ačkoli cokoli deleguji – hlášení požárů třeba na požární hlídky na každém domově - při selhání je odpovědnost stejně pouze na mě,“ zmínil ohledně trestního stíhání. Proti jeho zahájení podal stížnost, která ale prý ještě nebyla vyřízena.

Na MSSS se po požáru z ledna 2020 obrátila rodina jedné z obětí. Zaslala předžalobní výzvu, ve které požadovala miliony za to, že se v ústavu o jejich příbuzného nedokázali řádně postarat a místo toho ho tam připravili o život. Organizace zaplatit odmítla a rodina se odmlčela. Otázkou je, zda po Koláčkově obvinění nezmění názor.

Požár přede dvěma lety založil jeden z klientů, který byl považován za problémového. Zapálil polštář ve společenské místnosti. Kvůli jeho zdravotnímu stavu nebyl trestně odpovědný a soud mu uložil zabezpečovací detenci.

Podle Koláčka se nyní v MSSS na jiném domově potýkají s dalším obdobně problémovým klientem. „O Vánocích způsobil drobné zahoření. Poté byl převezen do léčebny, za poslední rok asi popáté, a když se z ní vrátil začal hrozit, že všechno zapálí. Co teď? Myslí to vážně? Jsme schopni ho hlídat jeden na jednoho? Nebudu následně obviněn, že jsem to špatně vyhodnotil? Už jsem se poučil a smlouvu mu neprodloužím,“ dodal ředitel Koláček.