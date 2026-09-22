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Z jezera Most vyzvedli tělo. Expertiza určí, zda jde o ztraceného mladíka
Policejní potápěči dnes odpoledne vyzvedli z jezera Most lidské tělo. Podezřelý nález na dně oznámil soukromý potápěč. Podle policie zatím nelze vyloučit, že jde o tělo mladíka, který se zde na...
Při komunistickém útlaku dostal nápad. Inženýr vymyslel zapomenuté dvojče Lega
Šikovné prsty spojují jednu kostičku stavebnice s druhou. Výstupky zapadají do otvorů a před očima postupně roste malý dům. Ještě pár a hotovo – stavba bude určitě stejně pěkná jako ta na krabici....
Našel tělo v jezeře Most. Potápěčské eso z Polska popisuje hledání mladíka
Tělo, které minulý týden z jezera Most vyzvedli policejní potápěči, předtím objevil mezinárodně uznávaný polský expert Marcel Korkuś. K pátrání využil nejmodernější techniku včetně umělé inteligence....
Hradec v derby skolil mistra, Sparta uspěla na Hané. Rulík zvládl debut, slaví i Litvínov
Šesti zápasy zkompletovala hokejová extraliga úvodní kolo. Hradec v něm zvítězil v derby na půdě Pardubic 5:3, Spartě se zadařilo v Olomouci (5:2). Kometa padla 1:2 v Litvínově, Kladno po obratu...
Pavel navštívil i nadšence na horském nádraží. Máme vás rádi, slyšel na uvítanou
Petr Pavel ráno zahájil dvoudenní návštěvu Ústeckého a Karlovarského kraje. Řekl, že svou cestou chce ukázat oba kraje z trochu jiného pohledu, než na jaký jsou lidé zvyklí. Soustředit se chce na to,...
Uvidíte Sněžku i Klínovec. Prohlédněte si novou nejsevernější rozhlednu Česka
Na kopci Jitrovník u Šluknova na Děčínsku se v sobotu po více než 120 letech otevře nová rozhledna. Na místě původní dřevěné věže z konce 19. století vznikla 31 metrů vysoká konstrukce. Stavba by...
Chci nůž. Vyhladím azylák, řekl muž v zastavárně. Půjde do vězení na šest let
Bezdomovec Milan Míchal si odpyká šest let vězení za přípravu několikanásobné vraždy v azylovém domě v Žatci. Původní trest mu ve středu pravomocně o čtyři roky zmírnil pražský vrchní soud, který...
Drama v Kadani. Cizinci vytáhli pistoli na dva muže, hrozili pomocí překladače
Dva cizinci vytáhli na veřejném místě v Kadani na Chomutovsku na dva jiné muže zbraň a vyhrožovali jim smrtí, pokud útočníkům neobstarají drogy. Jednalo se o plynovou pistoli, ze které agresoři...
Těžká váha, navíc v azylu. Snad Rosenborg potrápíme, doufá kouč libereckých žen
Evropskou premiéru proti Sarajevu zvládly, ve středu (17.00) ale fotbalistky libereckého Slovanu narazí v Evropském poháru na jiný kalibr. Stojí před nimi norský Rosenborg, jeden z předních klubů...
Odchází klíčový lékař, zavíráme. V Rumburku od ledna skončí dětské oddělení
Nemocnice v Rumburku, který leží ve Šluknovském výběžku, přijde od ledna o dětské oddělení. Konec lůžkové pediatrie a dětské JIP podle společnosti Krajská zdravotní (KZ), která zařízení spravuje,...
Třináct lidí soudí za převážení běženců, mezi obžalovanými je i bývalý strážník
U Okresního soudu v Litoměřicích začalo hlavní líčení v rozsáhlém případu převozu migrantů z Asie přes Českou republiku do Německa. Obžalovaných je třináct, z toho sedm Vietnamců a zbytek Čechů....
Kubáňová: Moderátorky? Našli jsme díru na trhu. Manžel vyměnil lego za fotbal
Její manžel vyměnil lego za fotbalový klub a nejpopulárnějším sportem planety žije už tři roky i ona. Viktoria Kubáňová se zapojila do řízení druholigového Viagemu Ústí nad Labem. Chytlo ji to,...
Tělo nalezené v jezeře Most patřilo pohřešovanému mladíkovi, potvrdila policie
Pitva potvrdila, že utonulý v jezeře Most je devatenáctiletý mladík, po kterém policie pátrala od letní bouřky v regionu. Případ policejní vyšetřovatel odloží, protože na úmrtí se nepodílel žádný...
Ikona ligy Pecka o konci i budoucnosti: Trenéřina není pro mě, já jsem řemeslník
Ještě jedna sezona a pak dá adié basketbalu. Ikona ligy i ústecké Slunety Ladislav Pecka po konci kariéry neplánuje zůstat u sportu ani v roli trenéra, ani funkcionáře. „Tohle pro mě není, já jsem...
OBRAZEM: Místo, kde i márnice je cenná. Projděte si lesní hřbitov u hranic
Jsou poněkud zapadlým městečkem. Tak trochu konec světa, napadlo by někoho. Vejprty na Chomutovsku leží v Krušných horách na hranici s Německem. Rozhodně se ale nesluší říct, že zde není nic...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Náš nejošklivější basket, naříkal vítězný Písek. Ústí chce hrát líp: Porodní bolesti
Premiéra v porodních bolestech. Ústecký basketbal vsadil na pětici nových Američanů, jenže týmová souhra je teprve v plenkách. I proto Slunetu přetlačil na startu NBL díky zdařilé koncovce hostující...
Našel tělo v jezeře Most. Potápěčské eso z Polska popisuje hledání mladíka
Tělo, které minulý týden z jezera Most vyzvedli policejní potápěči, předtím objevil mezinárodně uznávaný polský expert Marcel Korkuś. K pátrání využil nejmodernější techniku včetně umělé inteligence....