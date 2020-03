Do vyhořelého domova ve Vejprtech se klienti vrátí v dubnu

„Samozřejmě mě to netěší, ale nedá se nic dělat. Na místě je opravdu hodně práce. Ale na druhou stranu je pozitivní, že opravdu všechno bude nové a funkční,“ řekl Viktor Koláček, ředitel Městské správy sociálních služeb Vejprty, pod kterou Kavkaz spadá.

Dříve plánoval, že by hotovo mohlo být ještě v únoru. Termín dokončení však oddálil i jeho požadavek na nové bezpečnostní prvky, třeba instalaci systému protipožárních čidel.

Lednová tragédie se promítne i do dalších součástí oprav. Například na podlahách všech místností bude lino se sníženou hořlavostí.

Stavební firma má podle aktuálních plánů přízemí, které poničila především voda použitá při hašení, předat na konci března.

„Hned 1. dubna začneme pracovat na tom, aby se tam mohlo co nejdříve vrátit prvních 12 klientů,“ podotkl Koláček s tím, že v patře, kde hořelo, se zatím pracovat téměř nezačalo.

V současnosti jsou klienti z vyhořelého domu v jiné budově organizace. Před požárem jich v objektu žilo bezmála čtyřicet, do budoucna by Koláček kapacitu chtěl snížit, a to i v jiných budovách MSSS.

Tři z přeživších vedení organizace preventivně přemístilo do psychiatrických léčeben. Na základě interního šetření je totiž začalo podezírat ze způsobení tragédie.

Událost stále vyšetřuje policie, která brzy za příčinu označila manipulaci s otevřeným ohněm. Věc šetří jako obecné ohrožení z nedbalosti.

Jeden z klientů zůstává po lednovém neštěstí stále v nemocnici s těžkým poškozením mozku.