Postižení na ulici loudí peníze i cigarety. Vejprty kvůli nim zakázaly žebrání

„Obecně závaznou vyhlášku, která stanovuje zákaz žebrání na vybraných veřejných místech, přijímáme hlavně kvůli požadavku občanů, kterým chování klientů neobyčejně vadilo. Obtěžovalo to především rodiče dětí, u nichž klienti MSSS také žebrali,“ uvedla starostka Jitka Gavdunová (ODS).

Vyhlášku proti žebrání Vejprty v minulosti již měly. Radnice ji ale musela zrušit kvůli výtce ministerstva. Nyní si nechala zpracovat nový právní výklad.

„Důkladně jsme to prozkoumali. Pokud žebrající osoba nemá jiný způsob obživy než tento, je žebrání její právo. Ale pokud má, tak je to její rozmar a ten můžeme pokutovat. Všichni klienti jsou dobře zabezpečení, mají vše, co potřebují, krásně vybavené pokoje, oblečení, nemusí žebrat,“ upozornila starostka Gavdunová.

Žebrání bude zakázáno v místech, kde k němu v minulosti opakovaně docházelo. Jde například o parkoviště před tamním supermarketem a obchodem s potravinami, dětská hřiště, okolí čerpací stanice či mateřské školy.

Žebrajícím, kteří se peněz či jiných darů budou dožadovat, bude ve správním řízení hrozit pokuta. Vedení města předpokládá, že vyhláška bude na klienty působit především výchovně. Zároveň avizuje, že ke každému případu bude přistupovat individuálně.

„S vyhláškou jsem v souladu, dává nám to určitě možnosti, jak to řešit,“ komentoval ředitel MSSS Viktor Koláček.

Taky se obnažují, stěžují si místní

Organizace má v současné době v péči kolem tří set klientů s různými stupni mentálního postižení. Podle ředitele se nevhodně na veřejnosti chová malá skupina z nich.

„Problém v chování, které občany na ulici zaujme, se týká za poslední půlrok deseti klientů. Intenzivně s nimi pracujeme. S některými ukončujeme pobytovou smlouvu, aby tady nebyli. Kdo nezvládne soužití s ostatními, tak tady nebude,“ uvedl na jednání zastupitelstva Koláček s tím, že organizaci se podařilo navýšit také počet zaměstnanců.

Problém v soužití mezi klienty ústavu a obyvateli města vybublal na povrch na konci letních prázdnin, kdy na jednání zastupitelstva dorazilo několik desítek občanů, aby si na nevhodné chování hendikepovaných stěžovali.

Vadí jim nejenom žebrání, ale také sprosté nadávání či obnažování na veřejnosti. Vedení ústavu slíbilo, že se s klienty zaměří na osvětu, jak se chovat mimo ústav. „Řada klientů to chápe a samotné je to mrzí. Sami říkají těm problémovým, aby jim nedělali ostudu,“ dodal Koláček.