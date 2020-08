Medu je výrazně méně, kvůli jarnímu suchu se v květech netvořil nektar

„Letos skoro žádný med nebude. Takhle málo jsme ho ještě nikdy neměli. U nás v Krušných horách je to katastrofa,“ stěžuje si Petr Táborský, tajemník Spolku krušnohorských včelařů z Lomu u Mostu, který se včelaření věnuje téměř padesát let a v současnosti pečuje o 15 včelstev.

„Letos to vypadá, že vytočím maximálně deset kilogramů na včelstvo, což je velký propad,“ dodává. V minulých letech stočil 40, další včelaři ale třeba i 30 nebo 25 kilogramů.

Co je za tak velkým úbytkem, včelaři jenom odhadují. Jednou z příčin může být kromě varroázy, což je infekční onemocnění včel, způsobené roztočem varroa destructor, také letošní nestálé počasí.

V jarních měsících sice kvetla spousta „nektarodárných“ rostlin, ale kvůli suchu se v květech nektar, tedy cukernatá tekutina, netvořil.

Včely neměly co sbírat a nosit do úlu. „Máme váhy, takže zjišťujeme, kolik nektaru včely přinesly. A letos to bylo tak málo, že ho stačily spotřebovat,“ uvedl Petr Táborský.

S velkým propadem, co se množství stočeného medu týká, se musela smířit také Andrea Novotná, majitelka včelí farmy AnnKas se 120 včelstvy z Dubičné na Litoměřicku. I podle ní je hlavní příčinou nestálé jarní počasí.

„Jaro bylo chladné a suché, a když už začalo být teplo, tak zase všechno spláchl déšť. Včely neměly co sbírat,“ vysvětluje důvody Novotná.

Letošní ceny medu 170 korun stojí zhruba kilogram květového medu. Záleží z jaké lokality a na místě prodeje

Zatímco v normálním roce má průměrný výnos z jednoho včelstva zhruba 25 kilogramů medu na jedno včelstvo, letošní výnos odhaduje na 10 kilogramů. „Museli jsme trochu zdražit, ale jenom o 10 korun za kilogram,“ říká majitelka farmy. Květový med nabízí za 170, pastový za 180 korun.

Na Děčínsku by mohl být úbytek medu nižší. „Myslím, že nedostatek medu je lokální záležitost. Snůšky máme menší, ale není to tak strašné,“ říká Petronila Křížová, která se v Jiřetíně pod Jedlovou stará o šest včelstev. Obvykle z jednoho včelstva stočí okolo 30 kilogramů medu, letos to bude maximálně 17.

Také ona musela zdražit. „Med prodáváme do informačního střediska, tam ho zájemci koupí za 160 korun, při prodeji ze dvora je za 170 korun,“ uvedla včelařka.

Včelaři už svoje včelstva připravují na zimu

Důvody propadu vidí také v ne zcela ideálním počasí. Kvůli suchu neměly rostliny žádný nektar, pak bylo někdy tak chladno, že včely nemohly létat. „Je to vliv povětrnostních podmínek a s tím nic neuděláme,“ smířlivě dodává Petronila Křížová.

Ačkoliv je léto v plném proudu, včelaři už svoje včelstva připravují na zimu. „Pomalu začínáme včelstva krmit. Pokud bychom to udělali najednou, neměla by matka kam klást zimní generaci,“ přibližuje přípravy před zimou Andrea Novotná.

Podle zkušeného včelaře Petra Táborského má dobrý včelař zásobu medu z předchozího roku. „Ale jestli se stejná situace bude opakovat, ještě další rok, med už nebudeme mít vůbec žádný.“