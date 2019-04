Kdo ošetřoval a nakrmil, měl by mít včely v kondici, říká včelař z Lomu

Může za to úbytek včel, který způsobilo velmi teplé a suché léto, kdy včely neměly dostatek potravy, a hlavně varroáza, což je infekční onemocnění způsobené roztočem pocházejícím z Indie.

„Varroáza je celorepublikový problém,“ říká Petr Eminger, majitel včelí farmy z Lomu na Mostecku. Její intenzita se každý rok vyšetřuje na všech stanovištích včelstev.

Včelaři odevzdávají vzorek, ve kterém se zjišťuje množství samiček roztoče varroa destructor. V případě nálezu více než tří samiček na včelstvo musí včelař použít veterinární přípravky. Podle zákona je léčba pro chovatele povinná.

Co dalšího stojí za úbytkem včel?

Za hlavní příčinu považuji fakt, že díky dotacím je země místy převčelená a začínající včelaři často bez jakýchkoliv zkušeností špatně ošetřují včelstva. Tím dochází k šíření nemocí a následnému úbytku včelstev.

Škodí včelám ošetřování polí chemickými látkami?

Ano, chemie na polích není pro včely určitě vhodná a často je velmi nebezpečná, včely ztrácejí orientaci.

Je krajina pro včely dostatečně rozmanitá?

Krajina se mění, převažují rozsáhlé lány monokultur postrádající přirozené remízky. V posledních letech se situace zlepšuje vyséváním biopásů. Já osobně polovinu včelstev přisouvám k plodinám, jako je řepka, hořčice a slunečnice. Často i k akátu, ačkoliv ten se ve velkém kácí, protože to není původní dřevina, což je škoda. Na rozdíl třeba od Německa, kde jsou rozumnější.

V jaké kondici jsou včely a včelstva po letošní zimě?

Kdo správně ošetřoval a včas nakrmil, tak by měl mít včely v kondici. Nicméně ke ztrátám dochází každoročně a za úspěch se počítají maximálně desetiprocentní ztráty.

Někteří včelaři prý chovají biovčely a údajně svá včelstva neošetřují proti varroáze. Ohrožují tím i ostatní?

Slovo biovčely neexistuje a biomed se u nás dá produkovat jen zcela výjimečně. Kdo nemá v okruhu deseti kilometrů od svých včelstev jiná včelstva a má včely zdravé, tak ošetřuje úly podle tzv. monitoringu, jde o spad roztoče na podložce v úlu. Do úlu se vloží v období července a srpna podložky, které jsou opatřené dvojitou sítí proti vynášení roztočů, ty se pravidelně vyhodnocují a čistí. Pokud denní spad nepřesáhne 1–2 roztoče, není důvod k obavám. Při vyšším počtu je nutná léčba, aby byla ochráněna zimní generace včel.

Je nutné včely přikrmovat?

Loňská zima přešla hned do letních teplot, a než se včelky dostaly do síly, tak byla hlavní snůška odkvetlá. A když se včely dostaly do síly, nebyla žádná pastva. Byly oblasti, kde se přikrmovalo již v červnu, aby včelstva neuhynula.

Je dostatek medu a který vy sám máte nejraději?

Medu z naší krajiny je myslím dost a nejraději mám zaručeně pravý včelí med, klidně i řepkový.

Čeho se při koupi medu vyvarovat?

Kupoval bych zásadně český med, pokud možno přímo od včelařů. Doporučuji jakýkoliv nektarový.