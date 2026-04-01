Kanceláře, bistro či podkrovní ateliér. Varnsdorf má velké plány s nádražím

Radnice ve Varnsdorfu má hotovou architektonickou studii k plánované rekonstrukci historické budovy takzvaného Starého nádraží z roku 1876, kterou před několika lety koupila. Dokument naznačuje nejen budoucí podobu, ale i nové využití objektu.
Budova takzvaného Starého nádraží ve Varnsdorfu by se v budoucnu mohla změnit v multifunkční centrum pro podporu podnikání, setkávání i kulturní aktivity. | foto: Vizualizace: ateliér ARCHITEKT Ondřej Tuček

„Cílem je objekt kompletně opravit, zlepšit jeho technický stav, uživatelský komfort, a hlavně ho oživit a vtisknout mu nové funkční využití,“ uvedl mluvčí města Tomáš Secký.

Podle návrhu by se budova mohla v budoucnu proměnit v multifunkční centrum. V objektu by vznikly různé typy kanceláří, společná jednací místnost, otevřený coworkingový prostor a také malé bistro nebo kavárna.

„Otevřené podkroví by pak mohlo nabídnout zázemí pro kulturně kreativní činnosti – například ateliér, audiovizuální dílnu či nahrávací studio včetně dočasného ubytování,“ dodal Secký.

Změny by se měly dotknout také přilehlého pozemku, kde by směrem k vlakové zastávce vznikla plocha se stromy, venkovním posezením a prostorem pro malé kulturní akce. „Který, pokud se podaří, by mohl být řešený historickým vagonkem, postaveným na slepé koleji,“ přiblížil mluvčí Varnsdorfu.

Na zpracovatele studie a následnou přípravu projektové dokumentace loni radnice vypsala výběrové řízení, aktuálně vítězné architektonické studio připravuje právě projektovou dokumentaci. Hotová by měla být do konce srpna.

„Město zároveň aktivně vyhledává vhodné dotační programy, které by pomohly financovat samotnou realizaci rekonstrukce v následujících letech. Na zpracování studie a projektové dokumentace má již přislíbenou dotaci ve výši dvou milionů korun z Ústeckého kraje,“ dodal Secký.

Rekonstrukce nádraží představuje podle Seckého pro město příležitost zachránit významnou historickou budovu a zároveň vytvořit nové centrum pro podporu podnikání, setkávání i kulturní aktivity. „Pokud se podaří zajistit potřebné financování, mohl by projekt v následujících letech výrazně přispět k oživení části města, v níž se nádraží nachází,“ poznamenal mluvčí.

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

