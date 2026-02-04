Z parku si udělali závodní dráhu, auto na sněhu tahalo snowboardistu

Pavel Křivohlavý
  10:11
Kousky z extrémních sportů X Games připomněli strážníkům ve Varnsdorfu na Děčínsku dva výtečníci, kteří si v úterý udělali z městského parku skiareál. Jeden seděl za volantem stříbrné fabie a na laně za sebou tahal svého kumpána na snowboardu.

Ve Varnsdorfu Fabia tahala snowboardistu, řádění překazila policie. | foto: Městská policie Varnsdorf

I když to mohlo vypadat jako zábava, podle policie šlo o hazard a porušování pravidel.

„Městský park není závodní dráha. Tahání osob za vozidlem ohrožuje nejen snowboardistu, ale i děti a ostatní návštěvníky. Ceny skipasů sice rostou, ale pokuta za ničení parku není zrovna výhodná alternativa,“ upozornila ve své zprávě Městská policie Varnsdorf.

Hlídka přestupek vyřešila na místě. Po vysvětlení paragrafů řidič svůj původní odpor přehodnotil a souhlasil se sankcí. Věk obou aktérů strážníci neupřesnili.

Podle zákona se dvojice dopustila neoprávněného záboru a poškození veřejného prostranství.

„Naše parky si zaslouží stopy od stavění sněhuláků, ne od pneumatik. Chápeme, že krev je občas horká a sníh láká. Většina z nás má za sebou kousky, ze kterých nám dnes naskakuje husí kůže. Naším cílem není jen trestat, ale předcházet průšvihům dřív, než se někdo zraní,“ dodali strážníci.

