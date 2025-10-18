Nepovedené policejní cvičení ve Varnsdorfu. Jednotka vtrhla do jiné školy

Autor:
  11:42
Čtvrteční policejní cvičení proti aktivnímu střelci skončilo v severočeském Varnsdorfu nepříjemným omylem. Zasahující jednotka vtrhla do jiné školy, jejíž žáci o cvičení nevěděli. Členové jednotky se později přesunuli na původně plánované místo. Incident redakci iDNES.cz potvrdil policejní mluvčí Kamil Marek i starosta Varnsdorfu Jan Šimek.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
5 fotografií

„Ve čtvrtečních dopoledních hodinách proběhlo na Děčínsku plánované takticko-metodické cvičení složek integrovaného záchranného systému pod názvem AMOK, zaměřené na reakci při mimořádné situaci,“ přiblížil pro iDNES.cz policejní mluvčí Kamil Marek.

„V průběhu cvičení došlo k tomu, že policejní hlídka omylem vstoupila do přilehlé budovy, která nebyla součástí scénáře,“ pokračoval. Na případ upozornil server Novinky.cz. Ten uvádí, že v okolí gymnázia, kde bylo cvičení plánováno, se nacházejí další dvě školy, což byl zřejmě důvod policejní mýlky.

Policie ve škole trénovala zásah při teroristickém útoku, zapojili se i studenti

„Ředitel Územního odboru Policie ČR Děčín bezprostředně po události kontaktoval vedení školy a vyjádřil politování nad vzniklou situací. Zároveň se jménem policie omluvil za vzniklé vyrušení a nepříjemnosti, které mohla situace způsobit,“ uvedl Marek. Podle starosty Varnsdorfu Jana Šimka (STAN) totiž policie zjistila, že je ve špatné budově až při kontaktu s učiteli gymnázia. „Důvod neznám, nevím, kdo pochybil, ani jak dlouho trvalo, než to zjistili,“ popsal pro iDNES.cz.

Mluvčí Marek redakci přiblížil, že nyní bude následovat vyhodnocení celého zásahu vnitřním kontrolním orgánem policie. „V rámci cvičení jsou identifikovány nastalé nedostatky, které jsou následně vyhodnoceny, abychom se jim v případě skutečného zákroku dokázali vyvarovat,“ popsal Marek. To vítá i starosta Šimek. „Nevnímám to jako nepovedené či zpackané cvičení, potažmo selhání policie, ale jako smysl samotného cvičení – odhalit nedostatky, poučit se z nich a vypracovat postupy, které povedou ke zdárnému provedení dané události,“ uzavřel.

Vstoupit do diskuse (23 příspěvků)

Nejčtenější

Už i basketbal v Ústí má moderátorku, míň vyzývavou. Jdeme s dobou, tvrdí šéf

Móda sportovních moderátorek se v Ústí nad Labem přelila z fotbalu už i do basketbalu. Ligová Sluneta se vydala podobnou cestou jako sousedé. Její šéf Tomáš Hrubý se dříve dam v oblečcích, které víc...

Schválili mu lékárnu, otevřel kebab. Lidé i úřady marně bojují s nelegálním bistrem

Premium

Obyvatelé bytového domu v Mostě už déle než rok bojují proti nelegální provozovně rychlého občerstvení s kebabem, která se nachází v přízemí objektu. Spor s majitelem vyústil v sérii žalob, trestních...

Na E-day se ukázaly stovky letadel. Jako pohlazení pro modelářskou duši

Vyhlášená modelářská výstava E-day se pro letošní ročník přestěhovala do areálu Zahrady Čech v Litoměřicích právě v době voleb. Toho si byli vědomi i pořadatelé a na svých webových stránkách nabídli...

Tragická nehoda na dálnici D8 u Lovosic. Kamion srazil chodkyni, tvořily se kolony

Smrtelná dopravní nehoda ve středu ráno na několik hodin uzavřela u Lovosic dálnici D8 ve směru na Prahu. Kamion tam srazil chodkyni, která střet nepřežila. Redakci iDNES.cz to potvrdila mluvčí...

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

Nepovedené policejní cvičení ve Varnsdorfu. Jednotka vtrhla do jiné školy

Čtvrteční policejní cvičení proti aktivnímu střelci skončilo v severočeském Varnsdorfu nepříjemným omylem. Zasahující jednotka vtrhla do jiné školy, jejíž žáci o cvičení nevěděli. Členové jednotky se...

18. října 2025  11:42

Šlégr: Hra byla zmatečná, zloba na ředitele logická. Co jednání o budoucnosti?

Herní projev? Zmatečný. Hněv na generálního ředitele? Oprávněný. Pohled na tabulku? Srdcervoucí. Budoucnost hokeje v Litvínově? Stále nejistá. Jiří Šlégr, ikona černo-žlutých barev a jeden z...

18. října 2025  8:50

Architekt přestavuje „svoji“ školu. Hlavně netvořit falešnou historii, říká

Desítky let v ní sídlila základní škola, pak sloužila jako bytovka a posledních několik let chátrala. Stručný „životopis“ budovy v děčínských Chrochvicích. Brzy v něm přibude nová kapitola. Objekt se...

18. října 2025  8:49

Prolezl mi mezi nohama, skrček! Děčínský talent aktérem basketbalové rarity

Nepřelez, nepřeskoč, ale podlez! Starou poučku inovoval italský basketbalista Karl Bartolomeo, když v zápase Evropské basketbalové ligy mládeže (EYBL) přechytračil děčínského Marka Houšku - tím, že...

18. října 2025  6:30

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

17. října 2025  20:40,  aktualizováno  21:48

Artis prohrál v Příbrami, Lerch začal v Jihlavě porážkou s Českými Budějovicemi

Jihlavští fotbalisté v premiéře pod novým trenérem Jiřím Lerchem v utkání 13. kola druhé ligy prohráli s Českými Budějovicemi 0:1. Příbram porazila Artis Brno 1:0. Opava remizovala s Ústím nad Labem...

17. října 2025  20:44

Vedl akademii Sparty, teď benjamínek Slavíček přebírá partnerské Litoměřice

Trenérská škatulata se mezi Spartou a Litoměřicemi, partnerskými hokejovými kluby, hýbají dál. Po odchodu Jaroslava Nedvěda do Prahy se opačným směrem pod Radobýl přesouvá Tobiáš Slavíček. Na...

17. října 2025  16:16

Legenda Reichel: Konec Broše? Alibismus od vedení. Oni jsou za to odpovědní

Osm porážek v řadě a poslední místo v extralize. K tomu nejistá budoucnost. Hokejový Litvínov prochází těžkým obdobím, ve čtvrtek skončil trenér Michal Broš. Jen tahle změna ale klub z potíží...

17. října 2025  15:20

Ne odpad, ale zrecyklovaný materiál. A šváby jsme nedovezli, říká o Lenešicích šéf firmy

Společnost ETW před několika měsíci nelegálně složila v Lenešicích na Lounsku čtyři tisíce tun plastového odpadu. Od České inspekce životního prostředí jí za to hrozí vysoká sankce a místní navíc...

17. října 2025  14:35

V ústecké Brné budou říční policisté využívat moderní plovoucí garáže

Poříční oddělení policie na Labi v ústecké části Brná bude mít už brzy moderní stání pro plavidla. Ředitelství vodních cest (ŘVC) ČR totiž už dokončilo přesun hotových konstrukcí plovoucího krytého...

17. října 2025  7:07

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Loučení ze dna tabulky. Broš po debaklu končí v Litvínově, asistenti zůstávají

První trenérské angažmá v extralize si dozajista představoval jinak. Na střídačce stál za hokejisty Litvínova jen ve čtrnácti soutěžních duelech, po středečním debaklu 2:8 ve Vítkovicích už Michal...

16. října 2025  20:16,  aktualizováno  20:46

Nedvěd Spartu pozvedne, v kabině problém není, tvrdí litoměřický kapitán

Je Jaroslav Nedvěd ten pravý trenér pro hokejovou Spartu? Filip Kuťák, kapitán prvoligových Litoměřic, věří, že trápícího se extraligového favorita pozvedne.

16. října 2025  16:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.