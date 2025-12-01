Varnsdorfská radnice bude po opravě přístupná lidem s handicapem

Rozsáhlou rekonstrukcí, díky které bude přístupná handicapovaným obyvatelům, projde v následujících měsících historická budova radnice z konce 19. století na náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu na Děčínsku. Práce by měly trvat přibližně do poloviny roku 2027 a město za ně zaplatí 46 milionů korun bez DPH. Provoz radnice by měl zůstat po celou dobu rekonstrukce zachován.

Rozsáhlá oprava, díky které bude přístupná lidem s handicapem, čeká budovu radnice ve Varnsdorfu. | foto: archiv města Varnsdorf

„Budova úřadu potřebovala stavební zásah už delší dobu. Rekonstrukce zajistí nejen její vylepšení, ale i důstojné zázemí pro občany a zaměstnance,“ uvedl starosta Varnsdorfu Jan Šimek (Náš Varnsdorf).

Hlavním cílem rekonstrukce je otevřít radnici lidem s omezenou schopností pohybu. Ze stávající obřadní místnosti proto vznikne vnitřní atrium s proskleným výtahem, který bude zajišťovat bezbariérové napojení obou pater městského úřadu.

„Stávající zadní vstup do úřadu bude nově po dokončení sloužit jako bezbariérový přístup,“ přiblížil mluvčí města Tomáš Secký.

Atrium bude zaskleno, díky čemuž bude nově vzniklý prostor dostatečně osvětlen. „Tento víceúčelový prostor má sloužit mimo jiné pro výstavy, vernisáže, svatební obřady, případně různá setkání s občany, workshopy a další,“ poznamenal Secký.

Interiér radnice čeká výrazná změna

Projekt počítá i s výraznou změnou dispozice interiéru. V první fázi proběhnou bourací práce, které směřují k zajištění bezbariérovosti prvního nadzemního podlaží.

„Ke změně dispozic dojde v několika kancelářích. V přízemí bude nově vytvořena velká jednací místnost, určená pro pracovní schůzky, prezentace, veřejná setkání a jednání komisí rady města,“ dodal Secký.

Na budově bude vyměněna také dosluhující střecha, nová bude i fasáda, která už je také za hranicí životnosti a na několika místech opadává.

„Při opravě fasády dojde k zachování původního historického rázu budovy, aby byl podtržen reprezentativní charakter. Dostatečná tloušťka zdiva s již dokončenou výměnou oken umožňuje opravu bez dodatečného zateplování. Sanací projdou i části vlhkých spodních konstrukcí objektu,“ vysvětlil mluvčí města.

V neposlední řadě projde podle Seckého vizuální proměnou čelní strana budovy směrem na náměstí, kde bude nad vstupem doplněna věžička s hodinami.

Úprava radnice je další etapou širší obnovy centra města. Na ni bezprostředně naváže revitalizace plochy náměstí s novým vodním prvkem.

„Minulý měsíc se podařilo vyměnit poslední dožilou část vodovodu před radnicí a finišuje i oprava fasády kostela. Projektová dokumentace k úpravám náměstí je hotová a město nyní připravuje podklady pro výběrové řízení na dodavatele,“ popsal Secký.

