Záměr Krajské zdravotní spolupracovat s nemocnicí ve Varnsdorfu narazil

Krajská zdravotní (KZ) chce obnovit jednání s Varnsdorfem, v městském špitálu by chtěla otevřít poradny gynekologie a chirurgie. Později pak jednodenní chirurgii, gynekologii a ortopedii.

Rada města nabídku zatím vzala na vědomí, ale překvapilo ji, že KZ zde chce zřídit ordinace v oborech, které už jejich špitál provozuje.

„Strategická skupina by měla jednat s KZ, ale když se objeví další partner, cesta by měla být otevřená. Směrem dvou indikačních poraden bychom jít nechtěli, v nemocnici jsou však volné prostory, proč toho nevyužít. Například na operační sály,“ uvedl po čtvrtečním jednání zastupitelů starosta Roland Solloch (ANO).

V nemocnici, která je dlouhodobě zisková, nyní funguje ortopedická, gynekologická a chirurgicko-traumatologická ambulance, ultrazvuk, rentgen a léčebna dlouhodobě nemocných.

V případě dohody města a KZ hrozí stávka zaměstnanců

Na případnou dohodu města a KZ se nedívají dobře zaměstnanci nemocnice. Pokud by k ní došlo, je prý 70 pracovníků, což je většina, připraveno jít do stávky.

„Vyvolává to nedůvěru mezi zaměstnanci. Naše nemocnice nemá žádné problémy a v převzetí KZ nevidíme žádné výhody. Šli bychom platově dolů i s výhodami,“ popsal fyzioterapeut Miroslav Kraus.

Proti je i většina varnsdorfských zastupitelů. „Nevidím v tom nic obohacujícího,“ řekla k nabídce KZ místostarostka Ladislava Křížová (ODS). Kvůli nejasnosti nabídky pozvala rada města zástupce KZ na další jednání.

Podle radních však vedení společnosti trvá jen na nabídce. Místostarosta Jiří Sucharda (ODS) připomenul, že nemocnice je bohatá nevěsta, partnery nepotřebuje a může si je v budoucnu vybírat.

Náměstek hejtmana Petr Šmíd (SPD – SPO), který se čtvrtečního jednání zastupitelstva také zúčastnil, politiky upozornil, že by nabídku KZ měli přijmout. „Pokud tohle někdo odmítne, tak se chová jako šílenec,“ řekl.

Prioritou však podle většiny zastupitelů je, aby zdravotní péči pro 55 tisíc obyvatel Šluknovského výběžku zajišťovala nedaleká rumburská nemocnice, která je nyní v úpadku. A starostové z výběžku by měli společně tlačit na kraj a vládu, aby to tak zůstalo.

To, co nabízí KZ, je pro Varnsdorf bezcenné, míní místostarosta

„Není žádné jiné místo ve výběžku, které by bylo v dohledné době schopné zajistit akutní péči pro obyvatele. To, co nabízí KZ, je pro Varnsdorf zcela bezcenné,“ zmínil Ivan Sucharda, jenž ve varnsdorfském špitálu pracuje 40 let.

Podle Vladimíra Kolaříka, chirurga z rumburské nemocnice, je investování do varnsdorfské nemocnice vyhazování obrovských peněz.

„Všechny parametry pro zachování akutní lůžkové péče jsou v Rumburku. Ten potřebuje pomoci. Péče je domluvena do konce února, akutní služby nefungují a ambulance dopoledne také ne. Nejlépe nyní pracuje pediatrie,“ přiblížil Kolařík.

Varnsdorf první jednání s KZ vedl již před třemi lety, kdy byl starostou Stanislav Horáček, dnes stíhaný v kauze radarů. „Měl nápad, že kdyby tady fungovali, investovali by miliony korun, a dokonce chtěli něco přistavět. Možná i to je cesta,“ dodal Solloch.