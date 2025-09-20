Ruce na záda! Policie zveřejnila dramatické video z odhalení varny pervitinu

O případu informovala ústecká policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Podle ní se policisté o dům začali zajímat poté, co je v březnu kontaktovali obyvatelé části Neštěmice s tím, že z pozemku se line zvláštní chemický zápach.
Sousedé si také stěžovali, že do domu pravidelně vchází spousta neznámých lidí, kteří poté dělají nepokoje ve čtvrti.
„Kriminalisté zahájili prověřování a shromáždili dostatek podkladů k tomu, že se v domě a přilehlé zahradní stavbě skutečně vyrábí pervitin. Na samotné realizaci akce se podílelo zhruba třicet policistů včetně zásahové jednotky, která sehrála klíčovou roli při zadržení podezřelých přímo v rodinném domě,“ sdělila Hyšplerová k vyšetřování.
Při domovní prohlídce policisté zajistili profesionální vybavení k výrobě pervitinu: varné sklo, chemikálie, digitální váhy i velkou finanční hotovost. V objektu i jeho okolí zásahovka zadržela několik lidí. Na zveřejněném videu policisté vstupují do objektu a zatýkají několik mužů.
Podle Hyšplerové jde o muže ve věku v rozmezí od 18 do 37 let. „Někteří z nich se do výroby a distribuce pervitinu zapojovali pravidelně, jiní se podíleli jen příležitostně. Vyšetřovatel proti nim zahájil trestní stíhání pro trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Vzhledem k rozsahu a opakovanosti výroby hrozí obviněným tresty odnětí svobody v řádech několika let, v některých případech až deset let,“ dodává policejní mluvčí.