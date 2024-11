Vánoční strom bude ze hřbitova, plánuje vedení Loun. Svatokrádež, reagují lidé

Jedle roste na hřbitově řadu let, tyčí se do výšky 11 metrů. Je součástí smuteční aleje. Že se stane vánočním stromem, který ozdobí lounské Mírové náměstí, si někteří obyvatelé nedokážou představit a nesouhlasí s tím.

Negativní názory se objevují především na sociálních sítích, kde lidé píší: „Svatokrádež.“ „Vzít něco ze hřbitova, koho to napadlo, takhle si zahrávat, to jsme klesli hodně.“ „Hřbitov je posvátné místo, nic se z něj brát nemá.“ „Je to krásný strom, měl by zůstat na svém místě.“ „Na slavnostní rozsvícení vánočního stromu nepůjdu, je to morbidní.“

V minulých letech radnice už v létě zveřejňovala výzvu veřejnosti, že hledá vánoční strom. Lidé pak nabízeli jehličnany na svých pozemcích, ze kterých si úředníci vybrali. Město poté zajistilo pokácení a transport. Letos radnice strom nehledala – vytipovala si totiž právě jedli na hřbitově, který je městským pozemkem.

Podle úřadu je nutné strom pokácet z bezpečnostních důvodů. Kořenový systém jedle je prý mělký a hrozí vyvrácení stromu. „Jeho kořeny zároveň narušují hroby. K pokácení by stejně muselo dojít z preventivních důvodů, aby neohrozil návštěvníky hřbitova,“ uvedl mluvčí radnice Marcel Mihalik.

Vadil by vám vánoční strom ze hřbitova? celkem hlasů: 23 Ne. 83 %(19 hlasů) Ano, ladil by mě do nepříjemné atmosféry. 0 %(0 hlasy) Ano, je to neúcta ke hřbitovu. 9 %(2 hlasy) Nezajímá mě to. 9 %(2 hlasy)

Kvůli kácení se do vedení města kriticky pustili i opoziční zastupitelé. „Jedle je zdravým stromem, který přirozeně dotváří pietní atmosféru hřbitova, a jeho pokácení je zbytečné a necitlivé vůči městské zeleni i občanům,“ uvedla Ivana Hluštíková (Zelení), která je i iniciátorkou online petice proti kácení. Tu za několik hodin podepsalo kolem dvou set lidí.

Problém s kořeny by šel podle Hluštíkové vyřešit jinak. Navíc jsou v aleji další stromy, jejichž kořeny ničí dlažbu a hroby. Kritici se proto obávají, že i tyto stromy ze hřbitova zmizí.