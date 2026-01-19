Policisté hlídali místo střelby v Chřibské, na jejich auto spadl vánoční strom

  21:43
Obec Chřibská na Děčínsku, kde ráno útočník zastřelil jednoho muže a zranil dalších šest lidí, zažila večer ještě jedno drama. Při něm naštěstí nikdo zraněn nebyl. Na policejní auto spadl vánoční strom, který zdobil centrum obce. Policisté seděli uvnitř, hlídali místo činu před radnicí.

Pád stromu zřejmě zavinil silný nápor větru, který jehličnan prostě nevydržel. Informovala o tom stanice CNN Prima NEWS.Policistům s odstraněním stromu pomůže profesionální jednotka, která sídlí v sousední České Kamenici, řekla televizi mluvčí ústeckých hasičů Sabina Moravcová.

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Práce policejních složek na místě dosud neskočila. Místo i jeho okolí budou policisté prohledávat do nočních hodin.

Střelba se v Chřibské ozvala v pondělí před desátou hodinou ráno. Útočníkem byl místní občan, důvodem zřejmě vztahové problémy. Zastřelil místního zaměstnance radnice, který se mu statečně postavil. Další tři úředníky postřelil. Později se sám zastřelil.

Všechny vás tu vystřílím, řval. Vědělo se, že útočník z Chřibské má zbraně a bere drogy

Lítost a soustrast pozůstalým vyjádřil i předseda vlády Andrej Babiš nebo prezident Petr Pavel.

