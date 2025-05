Dvacet let je v medicíně poměrně dlouhá doba. Jak se změnila léčba pacientů s „ereskou“?

Se začátky se to nedá moc srovnávat, péče nesmírně pokročila. Máme k dispozici široké spektrum léků od tablet přes infuze nebo injekce, které si pacient aplikuje sám. Můžeme tak připravit léčbu téměř „na míru“. Jednodušší je také roztroušenou sklerózu u pacienta odhalit. K tomu potřebujeme kvalitní magnetickou rezonanci. Teplická nemocnice byla už tenkrát velmi moderní. Můj tatínek byl primářem na zdejším neurologickém oddělení a v roce 1993 absolvoval stáž v USA. Vrátil se s tím, že CT vyšetření, které se v té době považovalo za absolutní hit, je nedostačující pro odhalení chorob, jako je roztroušená skleróza. Díky podpoře tehdejšího ředitele jsme byli druhou nemocnicí v České republice, která magnetickou rezonanci měla. Dneska ji má v podstatě každá okresní nemocnice. I proto přibývá pacientů, u nichž se roztroušená skleróza odhalí.

O roztroušené skleróze se hodně mluví, ale ne každý si umí představit, co ta nemoc opravdu znamená…

Jde o onemocnění, kdy imunitní systém vlastního těla napadá obaly nervů v mozku a míše a napadá je tak vehementně, až je „překouše“. Roztroušená skleróza je nejčastější příčinou neurologické invalidity mladých dospělých, začátek nemoci se objevuje mezi 20. až 40. rokem věku, kdy si člověk myslí, že má život před sebou a vůbec si nepřipouští, že by se u něj mohla objevit nemoc, kterou stále neumíme vyléčit. Umíme ji zpomalovat, ale vyléčit zatím ne. A rozhodně to není nemoc, kterou bychom měli podceňovat.

O kolik pacientů se staráte?

Jsme spádovým centrem nejen pro Ústecký, ale i pro Karlovarský a Liberecký kraj. Na konci loňského roku bylo v našem registru 2 656 pacientů, z toho 115 nových, kteří zahájili léčbu. Ve srovnání s předchozími roky je to nárůst o pět procent, přitom ve zbytku republiky je nárůst o necelá tři procenta. Čísla extrémně naskakují, za první čtyři měsíce letošního roku už máme v registru 2 728 pacientů. V tuhle chvíli naše centrum léčí lehce přes 10 procent všech pacientů s roztroušenou sklerózou v republice.

Čím si vysvětlujete vyšší nárůst pacientů v Ústeckém kraji?

Částečně je to způsobeno prostředím, ve kterém tady žijeme. Dalším důvodem je, že se snažíme pomoci každému, kdo nás o to požádá. Větší nárůst je tedy způsoben i tím, že pokud jsou splněna úhradová kritéria, léčbu nikdy zbytečně neoddalujeme. Jakmile k nám pošle lékař nebo pacient zprávu, že má pozitivní magnetickou rezonanci, pozitivní mozkomíšní mok, co nejrychleji začínáme s léčbou.

Jaké jsou tedy příčiny onemocnění? Často se hovoří o stresu…

Možná to bude znít banálně, ale jednou z příčin je nedostatek vitamínu D. Víme, že děti matek, které mají nízkou hladinu vitamínu D, mají několikanásobně vyšší riziko rozvoje roztroušené sklerózy v dospělosti. To platí i u dětí, které mají nedostatečnou hladinu vitamínu D. Rizikovým faktorem je kouření, a to i pasivní. To je i jeden z důvodů, proč máme RS centrum v Teplicích. V 80. letech a na začátku 90. let minulého století byl okres Teplice nejvíce znečištěným okresem s nejhorším životním prostředím v celé republice. Kouření je i dnes příčinou toho, že nám stále přibývá pacientů. Kromě obezity je dalším rizikovým faktorem množství soli, které konzumujeme.

Žijeme v době epidemie dětské obezity, spuštěné covidovým obdobím. Tuk produkuje v těle látky, které podporují autoimunitu. Je pravda, že si lidé často myslí, že příčinou je dlouhodobý stres. To však není úplně pravda, stres je spouštěč první ataky již založené roztroušené sklerózy. Ta nemoc se v těle zformuje nejčastěji mezi 15. a 20. rokem věku. Pak si tam tak potichu běží a spustí se po úrazu, autonehodě či po nějakém velkém stresovém zážitku. U žen třeba po porodu.

Jak dlouhá je ve vašem centru čekací doba na první vyšetření?

Záleží na tom, s jakým problémem se pacient objedná. Když je to někdo, kdo byl vyšetřen neurologem ve spádové oblasti, má jasný nález na magnetické rezonanci a mozkomíšním moku a první ataku zaléčenou kortikoidy, splňuje kritéria na úhradu biologické léčby. Takovým pacientům dáváme rychlé termíny do čtyř týdnů. Nechceme, aby léčba byla zpožděna. V případě, kdy není diagnóza zcela jasná, je objednací lhůta delší.

Máte ještě kapacitu přijímat další pacienty?

Zatím ano. Z původní jedné ambulance jsme se rozšířili na čtyři. A máme v plánu otevřít pátou. Teď nás zaměstnávají organizační věci a věřím, že do roka bychom ji mohli otevřít.

Při jakých příznacích by měl člověk vyhledat lékaře?

Určitě v případech, když zaznamená takzvané výpadové jevy. Když například 24 hodin v kuse necítí ruku, ale nemá teplotu nebo nějakou jinou infekci. Pokud někoho přechodně brní ruka hodinu dvě, může to být spíš cévní mozková příhoda. Ale pokud ho brní ruka několik hodin a nemírní se to, určitě doporučuji návštěvu praktického lékaře. Ten ho pošle na neurologické vyšetření a neurolog už i z tohoto obyčejného vyšetření – poklepání kladívkem – dokáže určit, jestli nějaké riziko roztroušené sklerózy je, nebo není. Nejčastějším příznakem bývá ztráta zraku na jednom oku nebo zamlžené vidění. Tady je nutné se neprodleně objednat k očnímu lékaři.

Co by měl pacient dělat, kromě užívání léků, aby zůstal co nejdéle v kondici?

Určitě by se měl v rámci svých možností hýbat. Ukazuje se, že jakýkoliv pravidelný pohyb významně pomáhá. Stačí obyčejná chůze. I během půlhodinové procházky se psem toho člověk pro své zdraví udělá hodně.

Ještě se vrátím k tomu, co jste zmínila. Výhodou Teplic podle vás byla magnetická rezonance. Je pravdou, že ve zdejší nemocnici bude i druhá speciálně pro pacienty s roztroušenou sklerózou?

Je pravda, že jsme nový přístroj do nemocnice chtěli pořídit. Absolvovali jsme jednání na ministerstvu zdravotnictví a nedávno jsme dostali souhlas s nákupem moderní magnetické rezonance. Prostory, kam přístroj umístíme, už máme připravené.