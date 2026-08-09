OBRAZEM: Kouřící mašinka, ponorka i muklové. Řece Ohři v Žatci vládla divoká recese
Labe dál mizí před očima, v Děčíně vykoukl Hladový kámen. Máme srovnání
Nejen Českou republiku už dlouho sužuje sucho. Hladiny řek neustále klesají, což přináší neobvyklé situace a pohledy. V centru Ústí dojdete v klidu do poloviny koryta mizejícího Labe a můžete se...
Häkkinenovi v Mostě. Legendární Fin fandil dceři, která závodila za Česko
Legendární Mika Häkkinen fandil a trnul, jeho patnáctiletá dcera Ella závodila i bourala. V sobotní odpolední a nedělní dopolední jízdě formule 4 si na mosteckém autodromu započítala nejlepší...
Vedoucí s dětmi v Českém Švýcarsku rozdělali oheň, pak bez uhašení odešli
Naprosto nepochopitelně si v Národním parku České Švýcarsko počínala skupina několika nezletilých v čele s dospělým vedoucím. V době extrémního rizika vzniku požáru a z toho plynoucích zákazů v...
Na jezeře Most našli pohřešovaného paddleboardistu, hledání druhého pokračuje
Policie ve středu večer našla v jezeře Most tělo osmadvacetiletého muže, který byl pohřešovaný od úterní silné bouřky. Druhého ze dvou hledaných se zatím nalézt nepodařilo.
Teplice - Plzeň 5:5, divoký zápas, hosté zahodili vedení. Ustojí Hyský další nezdar?
Na tento zápas se bude dlouho vzpomínat. Pro fotbalisty Plzně má ale divoká remíza 5:5 v Teplicích pachuť. Ambiciózní celek ze západu Čech i po třech ligových kolech čeká na první výhru v novém...
Ústí nestačilo třígólové vedení, s Českou Lípou remizovalo. Příbram i Slavia otáčely
V poločase vedli 3:0, přesto si musí fotbalisté Ústí nad Labem vystačit s remízou. Doma ve třetím kole druhé ligy s nováčkem Českou Lípou hráli po dvou vlastních brankách 3:3. V soutěži už tak není...
Bláznivější zápas nepamatuji. Frťala o nirváně i zájmu Plzně: Potěší to, ale ne
Fotbalovou nirvánou 5:5 s Plzní, která dostala fanoušky na Stínadlech do rauše, si mohl umést cestu do Viktorie. Jenže ligovému velkoklubu by dal košem. Trenér Zdenko Frťala zůstává architektem...
OBRAZEM: Kouřící mašinka, ponorka i muklové. Řece Ohři v Žatci vládla divoká recese
Dvaačtyřicátý ročník žatecké neckyády přilákal v sobotu desítky recesistů. Ze Žatce se na čtrnáctikilometrovou trasu do Zálužic vydaly asi dvě desítky plavidel – od klasických kajaků a nafukovacích...
Hyský po „prohře“ 5:5 v ohrožení: Tlak je enormní, mám sílu tým z marasmu dostat
Útočná stavidla Plzně se otevřela, ale nezavře se voda nad trenérem Martinem Hyským? Viktoria ani napotřetí v novém ročníku fotbalové ligy nevyhrála a šéf lavičky po sobotní westernové přestřelce 5:5...
Zajíček v Pastalandu: V Litvínově jsem se posunul víc, chyběl mi kouč gólmanů
Má za sebou první rok v Pastalandu, ale na hlavní atrakci – tedy na nablýskanou NHL – ještě stojí frontu. Na farmě v Providence Bruins si však hokejový brankář Šimon Zajíček „užil“ horskou dráhu; to...
Teplice - Plzeň 5:5, divoký zápas, hosté zahodili vedení. Ustojí Hyský další nezdar?
Na tento zápas se bude dlouho vzpomínat. Pro fotbalisty Plzně má ale divoká remíza 5:5 v Teplicích pachuť. Ambiciózní celek ze západu Čech i po třech ligových kolech čeká na první výhru v novém...
Český McGregor bude chytat na Kypru. Za klub ruského protiválečného youtubera
Z konce světa až do nejvyšší soutěže. Fotbalový brankář Adam Richter se sice chtěl z třetiligového Varnsdorfu posunout do české ligy, ale ani jeho nové angažmá není k zahození. Naopak: posílil...
Vypípaný Oulehla: Z 3:0 na 3:3? Je to blbec, řeknou si lidi, když to neukočíruju
Tak kde je ten debakl? pošklebovali se fanoušci České Lípy, když jejich Arsenal dotáhl k remíze 3:3 páteční zápas v Ústí nad Labem. Nezapomněli na hlášku moderátora Viagemu, který za stavu 3:0 věštil...
Terapie může i přitížit. Znamená to, že se něco bolavého léčí, říká psycholožka
V Teplicích vznikla nová psychologická poradna pro děti i dospělé. Zájemci o její služby nepotřebují žádné doporučení, stačí vyplnit online formulář a domluvit konzultaci. První tři sezení jsou...
Jezdí jako švýcarské hodinky! Enge po bouračce vzkřísil naději, která sní o F1
Hodiny na kluzké vozovce v Mostě, náraz jiné formule, vrtulník, zlomená žebra, otřes mozku, špitál. Když začínající, tehdy patnáctiletý závodník formule 4 Teodor Škorpil Borenstein ve svém druhém...
Vedoucí s dětmi v Českém Švýcarsku rozdělali oheň, pak bez uhašení odešli
Naprosto nepochopitelně si v Národním parku České Švýcarsko počínala skupina několika nezletilých v čele s dospělým vedoucím. V době extrémního rizika vzniku požáru a z toho plynoucích zákazů v...
Vlak vláčel ženu desítky metrů, dveře předtím sevřely kočárek s jejím dítětem
Kriminalisté vyšetřují incident, který se stal před dvěma týdny v Háji u Duchcova na Teplicku. Vlak v tamní stanici vláčel asi 45 metrů ženu, která se držela kočárku sevřeného dveřmi vlaku. Lehce...