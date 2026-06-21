Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

V obchodním domě v Teplicích se zřítila část podhledu. Zranila se jedna žena

Autor:
  12:50
Nepříjemný incident vyděsil v neděli dopoledne návštěvníky nákupního centra Olympia v Srbicích u Teplic. V prodejně oděvního řetězce Reserved se krátce před 10. hodinou zřítila část podhledu. Padající materiál zasáhl ženu, která se v tu chvíli nacházela přímo pod místem zřícení. Na místo okamžitě vyrazily všechny složky integrovaného záchranného systému.
Fotogalerie2

ilustrační snímek | foto: Lenka Dvořáková, MF DNES

Po oznámení události dorazili do nákupního centra hasiči, policisté i zdravotnická záchranná služba. Záchranáři zraněnou ženu ošetřili přímo na místě a následně ji převezli do nemocnice k dalším vyšetřením.

„Mohu potvrdit, že jsme jednu ženu převezli k vyloučení vážných zranění do traumacentra ústecké nemocnice,“ uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Prokop Voleník.

Bezprostředně po incidentu byla prodejna uzavřena. Oblast zajistily složky integrovaného záchranného systému a na místě začalo vyšetřování příčin zřícení části stropní konstrukce.

Místo nákupu zábava. Obchodní domy v centrech měst se mění k nepoznání

Zatím není jasné, co pád podhledu způsobilo. Odborníci budou zkoumat technický stav konstrukce i další okolnosti, které mohly k nehodě přispět. Vedení obchodního centra ani provozovatel prodejny se k příčinám události zatím veřejně nevyjádřili.

Policie a další zasahující složky budou okolnosti celé události nadále prověřovat. Není zatím známo ani to, kdy bude prodejna po dokončení kontrol znovu otevřena.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Podával jsem ti balony! houkl Ronaldo na Horvátha. A já jen čuměl, směje se syn

Premium
Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo v tréninkovém středisku Juventusu, kde se...

Jen si to představte. Cristiano Ronaldo, jeden z nejlepších fotbalistů všech dob, globální celebrita a pro fanoušky modla, vás potká v Juventusu a houkne na vás: „Já ten obličej odněkud znám......

Bývalý lom Libouš se po zaplavení spojí s Nechranicemi, způsob napoví průzkum

Dobývací prostor dolu Libouš. V lesíku v pozadí vedla původní trať Prunéřov -...

Z bývalého lomu Libouš v Ústeckém kraji vznikne jezero, které se následně propojí s vodním dílem Nechranice. Vznikne druhé největší vodní dílo v Česku po přehradě Orlík. Vyplývá to z návrhu...

Nešlo déle čekat. Pro Pavla s agresivní leukémií zvolili lékaři hraniční řešení

Premium
Pětatřicetiletý Pavel bojuje s agresivním typem leukémie. Hledá se pro něj...

Pavel Tesárek z Loun, který bojuje s agresivní formou leukémie, má za sebou transplantaci kostní dřeně. Lékaři se kvůli nedostatku času uchýlili k rizikovější variantě. Před pár dny se...

Děti měnil v pornofigury, dostal podmínku. Nejsem pedofil, říká zubař z Ústí

Premium
Budova v Ústí nad Labem, ve které má ordinaci odsouzený zubař P.V., jenž fotky...

Dívka, které ještě nebylo ani patnáct, si stoupla ke dveřím ordinace, a zatímco se různě otáčela nebo si rukama zajela do vlasů, lékař ji fotil. Za pomoci AI pak ze snímků vyrobil fotky s nádechem...

Fotbalový vtipálek: V Rakousku je řád i v pralese, proto jdou nahoru a my ne

Premium
Bývalý ligový fotbalista Richard Veverka v rakouském dresu, letos byl hrajícím...

Už dekádu v Rakousku žije, hraje, pracuje a miluje. Zakoukal se do alpského státu, životního stylu, tamního fotbalu i do Rakušanky, s níž vychovává malého Ričmonda. Teď bude bývalý teplický a ústecký...

Herec Kopta podporoval, atomový fyzik štukoval. Jak spolek zachraňoval kapli

Téměř dokončená kaple v Evani na Litoměřicku (květen/červen 2026)

Nadšenci ze spolku Kapličkáři zachránili zdevastovanou kapličku na okraji obce Evaň nedaleko Libochovic na Litoměřicku. Ruina, kterou minulý režim odsoudil k zániku a z níž před pár lety zbylo už jen...

21. června 2026  8:30

Kysela otevřeně o Litvínovu: Ztráty už nezalepíme. Musíme najít nějakého Tykače

Robert Kysela, jeden z nových majitelů hokejového Litvínova.

Systém finančních ztrát a nálezů? V hokejovém Litvínově minulost. Milionové díry v klubovém rozpočtu vždy zalátal Orlen jako vlastník, jeho nástupcům Robertu Kyselovi a Jiřímu Šlégrovi však už takové...

20. června 2026  9:32

Hora Říp někdy národu škodí. Zneužívá se k ohýbání češství, říká šéfka galerie

Petra Mazáčová, ředitelka Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem a...

Letošní 900. výročí od první písemné zmínky o rotundě sv. Jiří na mytické hoře Říp připomíná nová výstava v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem nazvaná Říp: kontext a současnost. Výstava,...

20. června 2026  8:28

Vzpomínky na pohřebné při devítihodinové debatě. Lidé cupovali plánovanou těžbu

Veřejné projednání konané kvůli těžbě lithia na Cínovci. (17. června 2026)

Stovky lidí debatovaly v Dubí na Teplicku o plánu těžit lithium v místní části Cínovec se zástupci investora a zpracovateli posudku vlivu záměru na životní prostředí. Ti se skoro devět hodin během...

19. června 2026  17:33

Německý senior bloudil Českým Švýcarskem už druhý den. Na záchranu čekal v jeskyni

Pátrání po německém seniorovi v náročném terénu Národního parku České Švýcarsko...

Druhým dnem bloudil po Národním parku České Švýcarsko starší Němec, kterému ve čtvrtek vyrazili na pomoc strážci i záchranné složky IZS. Pátrání komplikoval obtížně přístupný terén, senior byl navíc...

19. června 2026  17:24

Piráty posílil Čarodějův učeň. Chci restartovat kariéru, hlásí Málek junior

Hokejový brankář Roman Málek mladší, posila Pirátů Chomutov.

Jeho tátovi se přezdívalo Čaroděj, teď chce syn čarovat v brankovišti hokejových Pirátů a oživit slávu jména Roman Málek. V Chomutově střídá maďarského reprezentanta Ádáma Vaye.

19. června 2026  14:30,  aktualizováno  15:41

Nešlo déle čekat. Pro Pavla s agresivní leukémií zvolili lékaři hraniční řešení

Premium
Pětatřicetiletý Pavel bojuje s agresivním typem leukémie. Hledá se pro něj...

Pavel Tesárek z Loun, který bojuje s agresivní formou leukémie, má za sebou transplantaci kostní dřeně. Lékaři se kvůli nedostatku času uchýlili k rizikovější variantě. Před pár dny se...

19. června 2026  12:05

Staňka brzdil natažený sval, obdivoval devadesátníka Panochu: Neskutečné!

Grand Prix Ústí nad Labem v atletice, Tomáš Staněk v akci.

Zdravotní trable v této sezoně neopouští českou koulařskou jedničku Tomáše Staňka. Halovou sezonu musel vynechat kvůli operaci lokte, čtvrteční atletický mítink v Ústí nad Labem zase nedokončil kvůli...

19. června 2026  9:37

V Bílině otevřeli muzeum kyselky, slavnou vodu dnes vyrábí firma v konkurzu

Výroba Bílinské kyselky (červen 2026)

Slavnou minulost i aktuální zajímavosti představuje nově otevřené Muzeum Bílinské kyselky v Bílině na Teplicku. Expozice přibližuje nejen historii lázeňského pramene Bílinská kyselka, ale i širší...

19. června 2026  7:05

Laskavé uspávání. Zdravotníci zahánějí strach dětí z operace neobvyklou metodou

Anesteziologové Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny...

Pohádka, hračka nebo voňavé fixy. Zdravotníci Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, která je součástí společnosti Krajská zdravotní, začali využívat takzvanou laskavou anestezii pro děti, aby jim...

18. června 2026  14:44

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Šlégr o spáse Litvínova: Ani já, optimista, nevěřil. Oslovil jsem řadu miliardářů

Jiří Šlégr na tiskové konferenci k převzetí hokejového Litvínova.

Mise záchrana: splněno. Začíná mise budoucnost. Olympijský vítěz z Nagana Jiří Šlégr je už oficiálně spolumajitelem hokejového Litvínova, klub ve středu převzal s mistrem světa z Vídně Robertem...

18. června 2026

OBRAZEM: Příběh Oldřicha a Boženy pod nohama. Městečko má nově unikátní náměstí

Zrekonstruované Mírové náměstí v Postoloprtech s dlažbou, která vytváří obraz...

Už žádný popraskaný beton, rozbité obrubníky a parkující auta. Mírové náměstí v Postoloprtech na Lounsku prošlo proměnou za 115 milionů korun a je z něj umělecké dílo. Pod nohama se tu z barevné...

18. června 2026  6:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.