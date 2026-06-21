V obchodním domě v Teplicích se zřítila část podhledu. Zranila se jedna žena

Po oznámení události dorazili do nákupního centra hasiči, policisté i zdravotnická záchranná služba. Záchranáři zraněnou ženu ošetřili přímo na místě a následně ji převezli do nemocnice k dalším vyšetřením.
„Mohu potvrdit, že jsme jednu ženu převezli k vyloučení vážných zranění do traumacentra ústecké nemocnice,“ uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Prokop Voleník.
Bezprostředně po incidentu byla prodejna uzavřena. Oblast zajistily složky integrovaného záchranného systému a na místě začalo vyšetřování příčin zřícení části stropní konstrukce.
|
Místo nákupu zábava. Obchodní domy v centrech měst se mění k nepoznání
Zatím není jasné, co pád podhledu způsobilo. Odborníci budou zkoumat technický stav konstrukce i další okolnosti, které mohly k nehodě přispět. Vedení obchodního centra ani provozovatel prodejny se k příčinám události zatím veřejně nevyjádřili.
Policie a další zasahující složky budou okolnosti celé události nadále prověřovat. Není zatím známo ani to, kdy bude prodejna po dokončení kontrol znovu otevřena.