V národním parku České Švýcarsko hoří les, platí druhý stupeň poplachu

U požáru jsou strážci parku. „Podporujeme hašení navigací dronem a podporou orientace v terénu,“ řekl mluvčí správy rezervace Tomáš Salov.
„Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu a vyjelo 11 jednotek požární ochrany. Probíhá hašení,“ uvedli hasiči.
Kvůli dlouhodobému suchu a současnému teplu hrozí zejména v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu vznik a šíření požárů. Kvůli zvýšenému riziku šíření požárů meteorologové vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích.
V pásu napříč Českem hrozí kvůli suchu vznik požárů, varují meteorologové
Vyvarovat by se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Lidé by se měli také řídit vyhláškami a zákazy, které mohou obce a města vydat k suchu a nebezpečí požárů.
