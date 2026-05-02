V národním parku České Švýcarsko hoří les, platí druhý stupeň poplachu

  14:34
Hasiči zasahují v Rynarticích, části obce Jetřichovice v národním parku České Švýcarsko, u požáru lesa. Vyhlásili druhý stupeň poplachu. Dým z lesa je vidět z větší dálky. Informoval o tom mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.
U požáru jsou strážci parku. „Podporujeme hašení navigací dronem a podporou orientace v terénu,“ řekl mluvčí správy rezervace Tomáš Salov.

„Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu a vyjelo 11 jednotek požární ochrany. Probíhá hašení,“ uvedli hasiči.

Kvůli dlouhodobému suchu a současnému teplu hrozí zejména v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu vznik a šíření požárů. Kvůli zvýšenému riziku šíření požárů meteorologové vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích.

Vyvarovat by se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Lidé by se měli také řídit vyhláškami a zákazy, které mohou obce a města vydat k suchu a nebezpečí požárů.

