  13:19
Porodnice v Litoměřicích prošetřuje resuscitaci čtyř novorozenců v Centru porodní asistence (CPA) během 24 hodin. Dvě miminka zemřela. Lékařka je mimo službu. Nemocnice spadá pod Krajskou zdravotní.

Porodnice v Litoměřicích | foto: Pavel Křivohlavý, MF DNES

Na případ jako první upozornil server CNN Prima News. „Můžeme potvrdit, že k těmto nešťastným a mimořádným událostem na našem CPA v Litoměřicích došlo. Celá situace nás hluboce zasáhla a pro nás je prioritou její důkladné prošetření,“ řekla mluvčí Krajské zdravotní Miloslava Kučerová.

„V tuto chvíli probíhá interní i externí analýza všech okolností a postupů, abychom zjistili přesné příčiny, které k událostem vedly,“ doplnila.

Lékaři jsou mimo službu

Vedení litoměřické nemocnice dočasně postavilo mimo službu vedoucího porodního sálu a službu konající lékařku. „Jedná se o standardní preventivní opatření, které trvá po dobu důkladného prošetření daných případů, aby byla zajištěna maximální transparentnost celého procesu,“ uvedla Kučerová s tím, že nemocnice celou věc důkladně prověřuje.

„Byla sestavena interní odborná komise Krajské zdravotní, která detailně prošetřuje správnost všech postupů u jednotlivých případů. Zároveň jsme oslovili externí znalecký ústav pro nezávislou expertizu. Oddělení nadále funguje bez omezení,“ dodala mluvčí.

V Centru porodní asistence kladou lékaři důraz na přirozený porod, často i alternativní, kdy rodičkám plní nejrůznější přání, jako například odrodit dítě do vany. O rodičky se starají porodní asistentky i lékaři. Centrum disponuje třemi porodními apartmány, které jsou vybaveny moderními porodními lůžky, speciálním porodním gaučem i porodními vanami, jež umožňují porod do vody i ve vertikální porodní poloze.

V Litoměřicích otevřeli moderní porodnici. Rodičky si zvolí i barvu osvětlení

„Bezpečí maminky i dítěte je zajištěno bezdrátovým monitorováním plodu a následně i novorozence po porodu. Klidnou atmosféru pak dotváří sofistikovaný systém regulace osvětlení s chromoterapií a prostorový soundsystém pro poslech hudby,“ uvádí ve svých materiálech na webu Krajská zdravotní.

