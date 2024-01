Průzkumné vrty pomohou zajistit teplo ze země, vědcům poskytnou klíčová data

„Tyto průzkumné vrty nám poskytnou data pro návrh konstrukce, celkového počtu a hloubku hlavních vrtů, které budou sloužit pro budoucí ukládání a jímání tepla,“ vysvětlil manažer geotermálního projektu Antonín Tym.

Z nových vrtů vědci vyčtou informace o vydatnosti spodní vody a směru proudění, což je kritické pro hloubku finálních vrtů a jejich celkovou účinnost.

„Spodní voda totiž může úložiště ochlazovat. Na druhou stranu, pokud se část vrtů použije na ochlazování, například při klimatizaci budov, je proudění přínosem,“ popsal Tomáš Fischer, ředitel litoměřického centra Ringen.

Připravovaný pětisetmetrový jádrový vrt vědcům poskytne detailní geologická a geotermická data v celém profilu vrtu, která přinesou informace pro určení tepelné kapacity úložiště. „Oba vrty následně poslouží k dlouhodobému monitoringu okrajových podmínek. Tím bude zajištěn bezpečný provoz celého zařízení,“ doplňuje ředitel české geologické služby Zdeněk Venera.

Projekt obou nových vrtů má nyní primárně vědecký a výzkumný charakter. „Konečným cílem pět let trvajícího projektu je však vybudování komplexního energetického systému s navzájem provázanými funkčními technologiemi pro dodávku obnovitelného tepla a elektrické energie pro veřejné budovy a tepelnou síť,“ připomněla mluvčí Litoměřic Eva Břeňová s tím, že projekt si v průběhu následujících pěti let vyžádá více než jednu miliardu korun.

Zhruba za rok a půl by v Litoměřicích mohlo začít vrtání dvou hlubinných vrtů. Ty by časem mohly dodávat vodu o teplotě až sto stupňů Celsia. „Litoměřice jsou jedinou lokalitou v republice, která vlastní povolení k hornické činnosti zvláštního zásahu do zemské kůry pro hluboké geotermální vrty. V našem prostředí při vrtání stoupá teplota o 32 stupňů na každý kilometr. Při vrtání o do tří až čtyřkilometrové hloubky se jedná o teplotu, která už je velmi zajímavá pro zásobování teplem,“ podotkl Tym.