Moderní čtvrť u nádraží nebo dva tunely. Ústí ukázalo, jak se má rozvíjet

9:21
  9:21
Radnice v Ústí nad Labem zveřejnila návrh nového územního plánu, který má určovat, jakým směrem se bude město v příštích letech rozvíjet. Dokument podle vedení nabízí modernější a přehlednější pohled na rozvoj území. Město by se podle něj také nemělo rozpínat dále do krajiny.

Pohled na centrum Ústí nad Labem | foto: Monika Gordíková, MF DNES

„Chtěli jsme plán, který bude čitelný a přehledný, ale zároveň dlouhodobě udržitelný. Takový, který nebude potřeba neustále upravovat,“ uvedla ústecká radní Eva Fialová (ANO), která má územní plán na starost.

Jednou z největších změn je zrušení dosavadního katastrálního členění. „Nový územní plán je koncipován tak, že celé město je rozdělené do lokalit s určitým charakterem. Je v něm popsán cílový charakter, jak by do budoucna celá lokalita měla vypadat a co je a není možné tam budovat,“ vysvětlila. Každá oblast má tak přesně stanovené podmínky rozvoje – například v průmyslové zóně Tonaso bude možné rozšiřovat služby, ale nikoli stavět bytové domy.

Některé části města jsou pak navrženy pro proměnu. „Transformační území představují třeba Nové Předlice. Mají spojovat průmyslovou funkci s možností budoucího bydlení, protože noví zaměstnavatelé chtějí mít v blízkosti i zázemí pro své pracovníky,“ dodala Fialová.

Ústí směle plánuje rozvoj za miliardy. Nestíhají ani to, co mají, zní z opozice

Nový územní plán také vychází z principu, že město se má rozvíjet především uvnitř svých hranic. Počítá s využitím proluk a nevyužívaných ploch, nikoli s rozšiřováním do okolní krajiny. „Ústí má dost prostoru ve svém intravilánu, který lze přirozeně doplnit a oživit,“ dodala Fialová.

Důležitým tématem je i doprava. Plán počítá s vedením vysokorychlostní železnice přes město a s vybudováním nového terminálu poblíž současného západního nádraží.

Dále mají v krajském městě vzniknout dva nové tunely. První by měl propojovat Panskou a Žižkovu ulici u zmíněného terminálu. Další je navržen u Masarykovy nemocnice. „Sloužit bude ke zvýšení bezpečnosti pro pěší i návštěvníky nemocnice,“ uvedla Fialová.

Nový dokument tak reaguje na problémy, které přinesl stávající územní plán z roku 2011. Ten byl předmětem několika soudních sporů právě kvůli původnímu návrhu tunelů a jejich vedení.

Město dále doufá, že s pomocí nového územního plánu zvýší svou atraktivitu a zastaví odliv obyvatel. Pomoci by tomu mohla třeba takzvaná inovativní čtvrť s moderním bydlením, službami a zázemím pro studenty a mladé lidi, která má vzniknout poblíž chystaného terminálu.

Opoziční zastupitel Jan Hrouda (PRO! Ústí), který je členem komise pro územní plánování, zdůraznil, že plán by měl odpovídat reálným možnostem města. „Je důležité, aby stál na realistických základech a odpovídal strategii rozvoje,“ řekl.

Demolice Setuzy, dvě patra kolejí. Rychlotrať výrazně změní centrum Ústí

Někteří obyvatelé návrh nového územního plánu kritizují. Lidem vadí třeba na to, že dokument nahrává spíše developerům místo běžným obyvatelům. Jiní pak považují za nelogickou výstavbu nových bytů v těsné blízkosti koridoru rychlodráhy. S kritikou se setkaly i tunely, které budou podle některých brzy zdemolované jako podchod v Panské ulici.

Návrh je dostupný veřejnosti na webu města či v nově otevřeném Centru informací města, rozvoje a architektury v atriu magistrátu. Otevřeno je ve všední dny od 8 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 14 hodin.

Ve čtvrtek 27. listopadu se pak uskuteční veřejné projednání návrhu v Domě kultury. Plán zde podrobně představí jeho zpracovatel a poté bude možné podávat k návrhu připomínky.

30. října 2025

