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Rybáři vytáhli z Labe v Povrlech utonulého. Okolnosti jeho smrti zjišťuje policie

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  11:32
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: iDNES.cz

V Labi u obce Povrly na Ústecku objevili v sobotu dopoledne utonulého, na tělo v řece upozornili svědci, řekla severočeská policejní mluvčí Miroslava Glogovská. Okolnosti události policie vyšetřuje, bližší informace zatím k dispozici nejsou, vyšetřovatelé jsou na místě.

„V 09:40 jsme přijali oznámení s tím, že snad rybáři viděli tělo ve vodě u břehu Labe,“ doplnila Glogovská.

K události vyjeli hasiči a také policisté ze zásahové jednotky. Záchranáři už utonulému pomoci nemohli, podle mluvčího krajské záchranné služby Prokopa Voleníka převzal událost koroner.

Letos v létě nejde v Ústeckém kraji o první případ utonutí. Na konci června se v jezeře Milada na Ústecku utopil muž středního věku. Pod hladinou byl zřejmě desítky minut, záchranáři se ho po vytažení na břeh marně pokoušeli oživit.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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Rybáři vytáhli z Labe v Povrlech utonulého. Okolnosti jeho smrti zjišťuje policie

ilustrační snímek

V Labi u obce Povrly na Ústecku objevili v sobotu dopoledne utonulého, na tělo v řece upozornili svědci, řekla severočeská policejní mluvčí Miroslava Glogovská. Okolnosti události policie vyšetřuje,...

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