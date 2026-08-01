„V 09:40 jsme přijali oznámení s tím, že snad rybáři viděli tělo ve vodě u břehu Labe,“ doplnila Glogovská.
K události vyjeli hasiči a také policisté ze zásahové jednotky. Záchranáři už utonulému pomoci nemohli, podle mluvčího krajské záchranné služby Prokopa Voleníka převzal událost koroner.
Letos v létě nejde v Ústeckém kraji o první případ utonutí. Na konci června se v jezeře Milada na Ústecku utopil muž středního věku. Pod hladinou byl zřejmě desítky minut, záchranáři se ho po vytažení na břeh marně pokoušeli oživit.
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