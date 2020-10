Noví zastupitelé Ústeckého kraje by se mohli sejít už počátkem listopadu

„Nyní bude záležet i na tom, jak rychle krajský soud rozhodne o stížnostech na volby,“ uvádí Bubeníček, jenž má po rozhodnutí soudu 15 dnů na vyhlášení termínu zastupitelstva.

Stížnosti přišly tři. „Pokud vše půjde dobře, předpokládám, že zastupitelstvo by mohlo být do 5. listopadu,“ potvrzuje Bubeníček.

Problémem však může být také to, že počátkem listopadu bude zřejmě vrcholit epidemie koronaviru, a zatím tak není jisté, jak přesně bude ustavující zastupitelstvo probíhat.

„Pokud se nic výrazně nezmění, mělo by proběhnout za zvýšených bezpečnostních opatření jako doposud,“ říká Schiller.

To znamená, že do sálu by směli zastupitelé jen v rouškách. Veřejnost v rouškách a rozestupech by byla v předsálí, kam bude zastupitelstvo přenášeno na obrazovce.

Tento scénář ovšem nepočítá s variantou, že by některý ze zastupitelů byl nemocen nebo v karanténě a nemohl přijít.

„Zřejmě by mohl slib složit v přímém přenosu, připojení by nemělo být problematické. Nyní jednám s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD), zda by to bylo podle zákona možné, nebo zastupitelé musí být při slibu přítomni. Pokud by to tak muselo být a někdo nebo někteří by byli pozitivní, tak bychom se sice sešli, ale nedostali bychom se nikam,“ dodává Schiller.

Možné potíže kvůli koronaviru vnímá i Bubeníček. „Zatím vždy při slibu musel být každý zastupitel přítomen. Pokud nedojde ke změně a v koalici by někteří onemocněli, zřejmě by byl vyhlášen nový hejtman a vše ostatní odloženo,“ míní Bubeníček.