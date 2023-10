Ústí zaplatí za úklid ulic půl miliardy, magistrát slibuje větší čistotu

Chodníky bez povalujících se odpadků, vysypané a čisté odpadkové koše, častější letní i zimní údržbu komunikací nebo odklízení sněhu z chodníků slibuje od ledna příštího roku ústecký magistrát obyvatelům krajského města.

Na poskytování komunálních služeb od ledna až do prosince roku 2031 uzavřela radnice smlouvu se společností AVE, která se jako jediná o zakázku ucházela. Za letní a zimní údržbu komunikací zaplatí město téměř 438 milionů korun bez daně, za ostatní úklidové služby, zahrnující ruční úklid hrubých nečistot či úklid a údržbu zastávek MHD, pak přes 97 milionů korun.

„Jsem přesvědčen, že město bude uklizeno víc než dosud,“ je si jistý radní Michal Mohr (SPD).

„Nově bude například čištění vozovek probíhat až do půlnoci, chodníky se budou pravidelně od dubna do října uklízet každý den včetně víkendů. Navýší se i frekvence svozu odpadkových košů v centru a jeho okolí,“ popsal avizované změny radní.

V Ústí je bordel, vadí obyvatelům

Na nepořádek nejen v centru města, ale i v okrajových částech si obyvatelé stěžují dlouhodobě. „Takový bordel, jako je v Ústí, se hned tak nevidí. Jezdím do práce brzy ráno, v Revoluční ulici jsou odpadky z košů vyházené po celé zastávce,“ okomentovala každodenní pohled Simona Čápová.

Lepší situace není ani na sídlištích, kontejnerová stání se často podobají skládce komunálního odpadu a neplatí to jen o místech, která jsou považována za ghetta. Zlepšit by to mohlo, stejně jako v jiných městech, vybudování zapuštěných či polozapuštěných kontejnerů. S tím ovšem Ústí v nejbližší době nepočítá.

„V tuto chvíli je to v zásobníku našich investičních přání, určitě to má efekt, ale teď nemůžu slíbit, že na to dáme do rozpočtu prostředky na příští rok,“ vysvětlila Věra Nechybová (nez.), náměstkyně ústeckého primátora.

Radnice si podle náměstkyně už vhodné lokality pro možné umístění podzemních kontejnerů mapovala. „V téměř 98 procentech případů jsou na vytipovaných místech inženýrské sítě. Ty samozřejmě jdou přeložit, ale vyvolává to další značné investice. Není to tak, že bychom nechtěli podzemní kontejnery budovat, ale jsme odkázaní na překážky, které z té dané lokality plynou,“ poznamenala Nechybová.

Že se vhodná místa pro podzemní kontejnery vybrat dají, dokazují i počty již vybudovaných stání v Roudnici nad Labem, Litoměřicích, Mostě, Lovosicích.

„V Roudnici máme celkem třináct zapuštěných či polozapuštěných kontejnerových stání. První z nich jsme realizovali už v roce 2015 a každým rokem pak jedno až dvě další,“ uvedl Jan Vancl, mluvčí městského úřadu.

V Litoměřicích tento týden dokončili už patnácté podzemní kontejnerové stání. „Částka na jedno podzemní hnízdo včetně nákladů na pozemní práce a přípravu staveniště se pohybuje kolem 1,3 milionu korun. Téměř 75 procent nákladů ale pokryla dotace,“ sdělila mluvčí litoměřické radnice Eva Břeňová.