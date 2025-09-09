Živého a zdravého novorozence našel člověk v kontejneru na sídlišti Kamenný vrch v ústecké části Střekov minulý rok v říjnu. Policie krátce na to zadržela tehdy devatenáctiletou ženu.
Ke zjištění její totožnosti a jejímu následnému vypátrání policistům pomohly poznatky svědků, které poskytli na základě fotografií dámské bundy zveřejněných policií. Do bundy bylo novorozeně zabalené.
|
Podle bundy našli ženu, která dala nemluvně do popelnice. Dítě je pod antibiotiky
Chlapec je zdravý a dostal jméno Jáchym, údajně podle policisty, který byl na místě nálezu jako jeden z prvních.
Dítě dostali do péče dočasní pěstouni. „Jde o profesionální pěstouny, kteří se o děti starají do doby, než se buď vrátí do rodiny, nebo než jdou do trvalé pěstounské péče či adopce,“ sdělila počátkem loňského listopadu Lenka Jaremová, vedoucí ústeckého Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), který se případem zabýval.
|
13. října 2024