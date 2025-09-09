Žena odložila miminko do kontejneru, našli ji podle bundy. Případ spěje k obžalobě

  16:17
Vyšetřovatel podal návrh na obžalobu ženy, která vloni odložila novorozence do kontejneru v Ústí nad Labem. Dítě přežilo. Ženě hrozí za pokus o vraždu trest odnětí svobody až do výše 20 let nebo výjimečný trest.
Na sídlišti Kamenný Vrch v ústecké čtvrti Střekov našli v kontejneru novorozence. (13. října 2024) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Nalezený Jáchym v péči zdravotníků ústecké Masarykovy nemocnice.
Živého a zdravého novorozence našel člověk v kontejneru na sídlišti Kamenný vrch v ústecké části Střekov minulý rok v říjnu. Policie krátce na to zadržela tehdy devatenáctiletou ženu.

Ke zjištění její totožnosti a jejímu následnému vypátrání policistům pomohly poznatky svědků, které poskytli na základě fotografií dámské bundy zveřejněných policií. Do bundy bylo novorozeně zabalené.

Podle bundy našli ženu, která dala nemluvně do popelnice. Dítě je pod antibiotiky

Chlapec je zdravý a dostal jméno Jáchym, údajně podle policisty, který byl na místě nálezu jako jeden z prvních.

Dítě dostali do péče dočasní pěstouni. „Jde o profesionální pěstouny, kteří se o děti starají do doby, než se buď vrátí do rodiny, nebo než jdou do trvalé pěstounské péče či adopce,“ sdělila počátkem loňského listopadu Lenka Jaremová, vedoucí ústeckého Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), který se případem zabýval.

