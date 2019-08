Soud povolil otevření případu vraždy, otec oběti přišel s urnou

Obnovu řízení žádalo státní zastupitelství na základě zpráv od současných ošetřujících lékařů tehdy dvacetiletého Jiřího N., kteří zpochybnili dřívější závěry znalců o jeho zdravotním stavu.

Odborníci v minulosti uvedli, že se u něj rozvíjí schizofrenie a že v době spáchání skutku nebyl příčetný. Jeho pobyt na svobodě pak označili za nebezpečný pro společnost. Žalobci proto zastavili trestní stíhání a navrhli uložení ústavní psychiatrické léčby a soud vyhověl.

Lékaři, kteří se o něj nyní starají, ale přišli s tím, že není možné, aby byl v době spáchání skutku v takovém stavu, jak dříve definoval zmíněný posudek. Proto žalobci požádali o obnovu trestního řízení. A soud si nechal vypracovat revizní znalecký posudek.



„Z nového posudku jednoznačně vyplynulo, že původní závěry nebyly správné a že zde nebyly dány podmínky pro zastavení trestního stíhání pro nepříčetnost. Je zde plná důvodnost na povolení obnovy řízení,“ řekl soudce Jiří Blažek. Podle aktuálního posouzení odborníků Jiří N. schizofrenií netrpěl a netrpí.

Proti dnešnímu usnesení lze podat stížnost. Advokát Jiřího N., jenž v jednací síni nebyl, si ponechal lhůtu na rozmyšlenou. V případě, že dnešní verdikt nabude právní moci, případ se vrátí do přípravného řízení a bude pokračovat vyšetřování, které by mohlo vyvrcholit podáním obžaloby a následným přestoupením Jiřího N. před soud. Pokud by k tomu došlo, hrozilo by mu až osmnáct let.

Po propuštění zřejmě do vazby

Obnova trestního řízení by zároveň znamenala propuštění Jiřího N. z psychiatrického zařízení. Státní zastupitelství by v návaznosti na to zřejmě podalo návrh na vzetí do vazby.

Čin se odehrál v dubnu 2017. Jiří N. podle spisu nožem bodl na ulici svého mladšího kamaráda do oblasti jater. Ten následně vykrvácel. Nůž vyšetřovatelé našli u Jiřího N. doma, kde ho schoval do futer. K činu se přiznal. Krátce po zadržení se v policejní cele pokusil o sebevraždu.

Otec zavražděného mladíka podal v minulosti kvůli zastavení trestního stíhání stížnosti k několika justičním orgánům včetně Ústavního soudu. Neuspěl.

V doprovodu několika dalších lidí se dostavil i k pátečnímu soudnímu jednání. On i ostatní měli na sobě trička s podobiznou zavražděného mladíka a v rukou drželi jeho fotografie. Otec před jednací síní dokonce vytáhl z tašky urnu se synovým popelem.

„Dočkal jsme se toho, co jsem chtěl. Spravedlnosti. Tohle už ale mělo být dávno za námi. On věděl, co chystá. Hodinu dopředu mu řekl, že ho zabije. Měl hodinu, aby si to rozmyslel. Ale místo toho čekal, až můj syn půjde domů,“ řekl po skončení jednání otec oběti.