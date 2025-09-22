Peklo ústeckého půlmaratonu. Desítky běžců kolabovaly, rekordy šly stranou

Vítězslav Bureš
  12:52
V horoucí peklo se proměnil sobotní půlmaraton v Ústí nad Labem. Kvůli na konec září nezvykle tropickému počasí a teplotám atakujícím třicítku kolabovaly na trati a v cíli desítky závodníků, záchranka se prakticky nezastavila. Své sehrála i nová trasa závodu, která vedla převážně rozpáleným centrem města. Ambice na osobní rekordy většiny běžců šly tentokrát stranou. Téměř tisíc běžců nedokončilo.
Fotogalerie3

Závodníci ústeckého půlmaratonu pouštějí houkající sanitku. Kvůli vedru během závodu potřebovaly lékařské ošetření desítky běžců. (20. září 2025) | foto: Ján Židek

„Peklo, už nikdy víc, mám toho dost.“ Slova, která běžci pronášejí s větší či menší intenzitou po každém závodě, dostala v sobotu zcela jiný význam.

Výheň ústeckého půlmaratonu přiměla spoustu běžců závod vzdát, sanitky záchranky houkaly prakticky nepřetržitě. Záchranáři v tomto směru zažili jeden z nejnáročnějších ústeckých půlmaratonů v celé jeho patnáctileté historii.

„Naším záchranářským stanem prošlo celkem 45 závodníků. Kvůli kolapsu jsme ošetřili i několik diváků a po dopoledním doprovodném závodě i několik dětí,“ řekl iDNES.cz mluvčí krajské záchranky Prokop Voleník. „Bylo toho opravdu hodně a bylo to náročné,“ dodal.

Přes tři a půl tisíce půlmaratonců se muselo poprat s náročnou tratí. Kvůli opravě mostu Dr. Edvarda Beneše se tentokrát běželo prakticky jen v samotném centru města.

Tropický den koncem září. Padaly rekordy, na jihu Čech bylo přes 32 stupňů

Vyčerpání, kolapsy, přehřátí organismu, dehydratace, křeče. To byly nejčastější důvody záchranářských zásahů.

K náročnosti přispěl nejen tropický den, ale i start závodu ve 14:30 a to, že silnice, centrum a zastavěnost okolí rozpálily trať na maximum. Téměř tisícovka závodníků odpadla.

„Přeci jen dřív za mostem občas fouklo od Labe nebo jste se mohli schovat. A tak zatímco jindy zasahujeme tak na desátém kilometru, teď už jsme měli výjezd o pět kilometrů dříve. Celkem jedenáct běžců jsme po ošetření následně převezli do nemocnic v Ústí, Děčíně a Litoměřic,“ popisoval záchranář náročnost sobotní služby. I to, že letos museli vyjet ke třem, šesti i osmi běžcům na trať zároveň, což se v minulosti nestalo.

„Tvrdá premiéra a tvrdá zkouška a víc než sportovní výkon,“ svěřil se pro iDNES.cz Dominik, který běžel svůj vůbec první takhle dlouhý závod. Zaběhl ho v čase 2 hodiny a 19 minut.

I on se přidal do fronty těch, kteří v cíli potřebovali lékařské ošetření. „V poslední třetině trati to byl už jen boj s vlastním tělem, které i díky nekonečně spalujícímu slunci postupně vypovídalo svou funkčnost,“ řekl.

Dominik byl jeden z desítek z běžců, kteří po ústeckém půlmaratonu skončili v péči záchranářů (20. září 2025)

„Šlo o to doběhnout, a ne řešit čas, poslední tři kilometry jsem dal v obrovských křečích,“ napsal na Facebooku například Jaroslav, další z běžců.

I autor tohoto textu, který absolvoval už na dvě desítky závodních půlmaratonů, měl toho dost. „Snažil jsem se nic nepodcenit, ale to extrémní vedro mě dostalo. Od patnáctého kilometru jsem si už přál, aby to utrpení skončilo,“ prohlásil.

Desítky lidí kolabovaly na pražském půlmaratonu, aktivoval se traumaplán

Organizátoři, poučeni z předloňského průšvihu na Pražském půlmaratonu, se snažili nepodcenit počet občerstvovacích stanic. Osvěžit se či dát si sůl, cukr, banán bylo možné zhruba každé tři kilometry. A většina hobby běžců se toho snažila využít na maximum.

Trasa půlmaratonu v Ústí nad Labem 2025 vedla převážně centrem krajského města. (20. září 2025)

Závodníci kolabovali prakticky po celé délce tratě. Jednu dívku podpírali dva spoluběžci na metě 400 metrů před cílem, dobrovolnice u stanu s první pomocí v tu chvíli už volala záchranku. Další uvaření běžci padali vyčerpáním hned za cílovou páskou, a tak záchranáři, když se jim podařilo „restartovat“ jednoho závodníka, už do křesla na kapačky usazovali dalšího.

Záchranář ale vyzdvihl práci svých kolegů. „Jsme profíci, zvládli jsme to,“ prohlásil a poděkoval také samotným běžcům, kteří na trati museli několikrát uvolnit cestu houkajícím sanitkám.

„Určitě to není jednoduché, když máte v uších sluchátka a soustředíte se na svůj výkon, ale bylo skvělé, jak jste byli ohleduplní,“ pochválil běžce Voleník.

Vítězem závodu se stal Dorian Boulvin z Belgie v čase 1:04:39. Nejlepším Čechem byl bronzový Damián Vích, nejlepší Češkou celkově čtrnáctá Tereza Hrochová.

Pokud jste běželi v sobotu ústecký půlmaraton, jakou známku obtížnosti (počasí, trať, váš osobní výkon,...) mu dáváte?

celkem hlasů: 19
Nejsme proruští. Jestli je Putin zločinec, rozhodne soud, říká lídr Stačilo!

Jaroslav Komínek z KSČM je zkušený regionální politik. V zastupitelstvu Ústeckého kraje je od roku 2008, čtyři roky byl radním, čtyři náměstkem hejtmana. Nyní v regionu vede do sněmovních voleb...

20. září 2025  8:11

Jako z Hollywoodu. Vrtulník přistál na hřišti a Ústí dostalo „potetované“ dresy

Fanoušci šli na fotbal, ocitli se v kině. Grand finále ságy nových dresů pojal ústecký Viagem hollywoodsky. Velkolepě. Nevídaně. Chvíli před páteční druholigovou bitvou s Prostějovem přistál na...

20. září 2025

