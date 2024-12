Začalo bourání garáží v ústeckém ghettu. Chtějí tím vypudit narkomany a bezdomovce

K zemi teď půjde asi jedna třetina staveb. V majetku města v současné době není asi pět garáží. Demolice mohla začít, protože se městu podařilo získat všechny garáže v jedné řadě.

„Postupně došlo k tomu, že jsme dostali od majitelů valnou většinu garáží. Je tam ještě pár posledních, se kterými jednáme,“ uvedl náměstek primátora Michal Mohr (SPD).

Další stavby, kde pokračují snahy o jejich nabytí do městského majetku, jsou rozesety v několika řadách.

„V případě, že by to městu nepředali, nebo se s námi nedohodli, tak bohužel je to ve stavu, kdy tam určitě bude demoliční výměr,“ doplnil k dalšímu postupu Mohr. Pak by město částku za demoliční práce po majitelích muselo vymáhat.

V ústeckých vyloučených lokalitách se pravidelně konají kontroly se zástupci magistrátu, hygieny či městské policie. Nejinak je tomu v Marxově ulici, kde se garáže nacházejí. Při srpnové kontrole jednu z garáží obývala nezletilá dívka s nejméně dalšími dvěma lidmi. Kolem garáží se přitom kupí odpadky včetně infekčního materiálu.

Předlice spadají pod centrální obvod. Jeho starosta Tomáš Kirbs (ANO) zahájení první fáze demoličních prací vítá. „V posledních letech to byl zdroj problémů,“ uvedl Kirbs. Podle něj tak z oblasti zmizí nejen nepořádek, ale i lidé, kteří v budovách přebývali.

Podobný osud, tedy demolice, zřejmě potká i kdysi honosný hotel Máj na Severní Terase. Stavební úřad již vydal rozhodnutí o nařízení odstranění stavby. Majitel se nicméně odvolal. Mohr uvedl, že je v současné době řízení v rukách příslušných úřadů. Z hotelu po letech chátrání zbyl prakticky jen skelet bez oken. Jeho statika je narušená. Do budovy se stahují bezdomovci a narkomani. Často v něm hoří.