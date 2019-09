Ústí nechá zabezpečit prasklou zeď ve Vaňově, geologové svah monitorují

„Město připravuje opatření, aby zamezilo nervozitě lidí. Monitorování svahu je opravdu bezpečné,“ řekl Julius Bereš ze sdružení obyvatel Vaňova po schůzce.

„Po odborném vysvětlení věříme tomu, že připravovaný zásah bude dostačující, svah nás neohrozí a padající kameny by se neměly dostat až k domům,“ dodal Bereš.

Místo pod sesuvným svahem nyní zajišťuje opěrná zeď postavená před pětadvaceti lety. Ovšem v roce 2014 začala praskat. Vliv na to měly silné deště o rok dříve, které poškodily zádržný systém.

Město tehdy muselo za šest milionů korun do zdi nechat zasadit šest kotvicích lan a přidat monitorovací systém, který svah hlídal. Měření má na starosti právěČeská geologická služba a město nyní nechalo připravit projektovou dokumentaci na sanaci sesuvu.

„Hotová by měla být do konce října a pak očekáváme výraznou pomoc ministerstva životního prostředí, které by mělo na příští rok vypsat dotace na sanaci sesuvů. Příští rok bychom mohli mít vybraného zhotovitele a nejpozději v roce 2021 začít se sanací. Budeme ale velmi rádi, když se to podaří už příští rok,“ sdělil primátor.

Geologové svah monitorují už pět let

Odborníci z České geologické služby svah Čertovky monitorují různými metodami již pět let.

„Víme, co se na svahu děje, a můžeme říci, že některé jisticí kotvy jsou po 25 letech na hraně životnosti, protože antikorozní ochrana nebyla na takové úrovni jako dnes a bude potřeba opěrnou stěnu zajistit,“ uvedl Petr Kycl.

Podle měření odborníci také vědí, že na nových jisticích kotvách, které se na místo dávaly před pěti lety, působí tlak nad rámec plánovaného namáhání.

„Ve svahu je třicet kotev, šest je nových, vyměnit se tak bude muset čtyřiadvacet dvacetimetrových želez. Budou se také muset vyztužit betonové klenby mezi hluboce založenými pilíři, protože beton stárne. Na těchto klenbách vznikaly trhliny poměrně brzo poté, co byla zeď postavena,“ dodal Kycl.

V posledních čtyřech letech došlo k uklidnění kvůli suchu

Podle něj svah tento zásah nepotřebuje okamžitě, protože křivka zatížení vzrostla v roce 2014 po vydatných deštích z předchozího roku. V posledních čtyřech letech došlo naopak k uklidnění kvůli suchu.

„Na podzim však může začet pršet, zima nebude tuhá, sníh roztaje a pršet může až do jara. Musíme tak být připraveni svah zajistit,“ zmínil geolog, podle kterého sanace svahu může stát 10 až 15 milionů korun.

Radnice proto doufá, že uspěje s dotací u resortu životního prostředí. „Doufáme, že se to podaří, doplatit 2 nebo 3 miliony korun by město lehce zvládlo,“ podotkl Nedvědický.